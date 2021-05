Le P’tit Bonheur de Saint-Camille reçoit le prix Employeur engagé pour la réussite éducative

Saint-Camille(RL) - La deuxième édition du concours Mon boss c’est le meilleur lancé en collaboration avec Conciliation Études-Travail Estrie, par le projet partenaires pour la réussite éducative en Estrie(PRÉE), a couronné le P’tit Bonheur de Saint-Camille, comme gagnant du concours 2021 pour la région des Sources. C’est la jeune étudiante Lily Andrieux-Guyon, qui a soumis le nom de son employeur au jury du concours. L’adolescente âgée de 15 ans travaille quelques heures par semaine au café, ainsi qu’à la cuisine du P’tit Bonheur depuis juin 2020. À ce moment Lily y avait fait son entrée, par l’entremise du programme Trio Étudiant pour l’emploi Desjardins du Carrefour Jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs. « Je me sens à ma place là-bas, soutenue, excellente dans mon travail, acceptée, valorisée et appréciée. C’est comme ma deuxième famille », avait notamment mentionné l’étudiante en 3e secondaire à la Polyvalente l’Escale de Val-des-Sources.

La remise officielle de l’oriflamme et d’un certificat honorifique aux trois coordonnateurs du P’tit Bonheur, a eu lieu lors d’un point de presse tenu dans les locaux de l’entreprise lauréate, le jeudi 22 avril dernier en après-midi. Ainsi, c’est donc des mains de mesdames Lisa Champeau, agente de développement, mobilisation des gens d’affaires au Projet PRÉE et de Christine Côté, agente conciliation études-travail au Carrefour Jeunesse emploi, que Marie-Claude Guyon, Benoît Bourassa et Johanne Bergeron, ont accepté le prix reconnaissance au nom de l’organisme à but non lucratif. En dépit de la pandémie qui affecte une grande quantité de commerces et entreprises, Mme Champeau confirma une fois de plus le succès du concours alors que plus de 200 participations ont été soumises en Estrie lors de l’édition de cette année. Si l’employeur sélectionné se mérite les honneurs ci-haut mentionnés, l’étudiante recevra pour sa part une carte cadeau d’une valeur de 100 $ échangeable dans les commerces de la région.

Fondé en 1988 par un regroupement citoyen, le P’tit Bonheur de Saint-Camille a pour vocation de créer un espace de rencontres intergénérationnelles ou la culture et offre alimentaires à valorisation locales, sont proposées à la clientèle. Il semble clairement établi que d’encourager les jeunes à se développer en participant à des programmes d’emplois étudiants, est une valeur que chéri l’organisme. « Nous tentons d’encourager le plus possible l’implication des jeunes. Que ce soit dans le cadre d’ateliers de cuisines, de collaboration lors du festival des Gourmands ou encore en travaillant quelques heures ici avec nous. Dans le cas de Lily par exemple, elle travaille les jeudis soirs après l’école et les vendredis lorsque cette journée en est une pédagogique. Il fait dire que nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur la présence de trois ou quatre autres étudiants selon le cas, qui viennent nous aider en cours d’année. » Souligna Mme Marie-Claude Guyon, visiblement fière de cette reconnaissance reçue par l’organisme et ses artisans.