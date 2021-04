Le premier spectacle de 2021 des Concerts de la chapelle en ligne, ou en salle

Saint-Camille—Les Concerts de la Chapelle débuteront leur 13e saison avec l’Ensemble Les Boréades le dimanche 2 mai à 15 h, au Centre Le Camillois, 157, rue Miquelon à Saint-Camille.

Vous avez bien lu : ce concert aura bel et bien lieu en salle, comme à la belle époque… mais il sera aussi disponible simultanément en webdiffusion grâce à leur équipe exceptionnelle de captation

Coproducteurs de l’Académie de musique ancienne de Saint-Camille (AMASC) avec Les Concerts de la Chapelle, Les Boréades sont à l’affiche de leur saison depuis 5 ans dans le cadre même de l’AMASC. Mais la pandémie ayant eu raison, pour une deuxième année consécutive, de cette rencontre unique de musiciens professionnels de haut niveau provenant de partout au Québec, l’équipe des concerts est autant plus heureuse de faire place aux maîtres-musiciens et musiciennes des Boréades à l’occasion de ce concert. Ainsi, nous retrouverons Francis Colpron, flûtiste (et fondateur de cet ensemble qui célèbre cette année ses 25 ans d’existence), Olivier Brault au violon baroque, Mélisande Corriveau à la viole de gambe et Mylène Bélanger au clavecin. Tout en faisant place à la musique de chambre, ce concert mettra en lumière chacun de ces fabuleux musiciens dans le cadre d’œuvres solos.

À cette occasion, nous nous transporterons à la cour de Versailles avec un programme faisant entièrement appel à des compositeurs français des XVIIe et XVIIIe siècles : Couperin, Marais, Rameau, Hotteterre, Jaquet de la Guerre, Philidor et De Boismortier. Pour plus de détails, procurez-vous le programme à imprimer sur notre site web, disponible désormais 48 heures avant chacun des concerts.

Le Camillois est doté de fauteuils amovibles : il leur est donc aisé d’établir un plan de salle conforme aux règles de distanciation sociale en fonction des réservations reçues. Le port du couvre-visage est évidemment obligatoire ; nous pourrons vous offrir un masque de procédure sur place au besoin.

Si ce n’est déjà fait, prévalez-vous de leur formule d’abonnement qui vous permet de bénéficier d’un rabais de 20 % sur l’ensemble de nos 5 concerts de la saison 2021, soit 108 $ au lieu de 137 $ (tarif régulier) et 80 $ au lieu de 100 $ (tarif étudiant). Vous pouvez vous procurer votre abonnement en vous rendant directement sur leur site internet, ou bien l’acheter sur place, le jour même du premier concert.

Billetterie

En salle : tarif régulier 27 $, tarif étudiant 20 $, entrée gratuite pour les enfants de 12 ans et moins En webdiffusion : 15 $Pour réserver : Lepointdevente.com/1 581 981 8686