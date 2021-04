Culture aux aînés, un projet plein de vitalité, entre MRC

Actualités-l’Étincelle (SFT) - Que ce soit positivement ou négativement, il est impossible de nier le fait que la pandémie a complètement chamboulé notre train-train habituel. Jeunes ou plus âgés, nous avons tous eu à nous adapter. Un exemple de belle adaptation positive face à la situation présente est la création du balado Parole de sages ! co-produit par Culture aux aînés et CJAN. En écoutant ce balado, vous découvrirez divers organismes de la région ainsi qu’un héros ou une héroïne du quotidien qui fait partie de l’organisme. En prime, on vous glissera à l’oreille une « perle de sagesse » qui est en fait le conseil d’un aîné pour aider à passer à travers la pandémie.

Marie Dion, coordonnatrice générale de Culture aux aînés précise :« Depuis la pandémie, on a beaucoup parlé de la détresse des aînés, mais peu de la force de leur résilience. L’objectif de ce projet est d’inspirer et de faire du bien et c’est pourquoi nous souhaitions qu’ils prennent la parole ! Ce projet radio illustre bien la mission de Culture aux aînés qui vise à briser l’isolement des personnes aînées par l’art et la culture. Ce projet novateur, par et pour les aînés, a été rendu possible grâce au soutien de Centraide Estrie. Je tiens à les remercier et à souligner aussi l’extraordinaire collaboration des organismes partenaires de la région. »

Voici les invités : L’Appui Estrie (27 mars), les Centres d’action bénévole des MRC du Val-Saint-François et des Sources (3 avril), les initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) (10 avril) et le Centre des Femmes (17 avril). À noter que les quatre émissions de Parole de sages ! seront disponibles en baladodiffusion format intégral sur le web, le lundi suivant la diffusion de chaque émission. Des extraits du balado sont aussi diffusés pendant l’émission TOP Souvenirs à CJAN de 8 h à 9 h.

Pour le lien vers le balado, c’est ici: https://cjan.media/balados-parole-de-sage/.