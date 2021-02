Une soirée Facebook Live estrienne réussie!

Val-des-Sources– Le temps s’est arrêté, l’espace d’un instant, par un mercredi soir de janvier. Disparue, la pandémie, pendant que nous étions fascinés par la belle performance Live sur Facebook de Pilou.

La Semaine des Régions

Cet événement, organisé par les agents de Place aux jeunes Estrie, faisait partie d’une semaine thématique pour mettre en valeur les régions québécoises. En effet, Place aux jeunes en région organisait, pour la 10e année consécutive, La Semaine des Régions. Dans le contexte particulier de la pandémie, l’édition 2021 se voulait virtuelle, ponctuée d’événements variés organisés dans toutes les régions du Québec par les agents de Place aux jeunes.

Le Facebook Live Estrien

Les agents de l’Estrie ont eu l’idée d’organiser un Facebook Live, souhaitant à la fois profiter de ce moment pour parler des services offerts par Place aux jeunes pour l’accompagnement des jeunes souhaitant s’installer en région, mais aussi de collaborer avec le Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du Multimédia, qui apporte déjà une belle visibilité estrienne en amenant, entre autres, plusieurs tournages dans notre belle région.

La Soirée

Le Live Facebook s’est bien déroulé, alternant de belles performances musicales de Pilou et de sa nouvelle protégée, la talentueuse Georgette, des discussions sur les services Place aux jeunes avec Marie-Pier Therrien, l’agente Place aux jeunes de la MRC des Sources. Pilou est allé de récits de son expérience personnelle lorsqu’il a lui-même fait le saut, quittant Montréal pour s’installer dans la région des Sources. Il y a eu une excellente participation, le Live étant présenté à la fois sur la page Facebook de Place aux jeunes Estrie et la page de Pilou, et le nombre de vues s’est multiplié encore avec la possibilité de l’écouter en différé.