Une bouffée de fraîcheur !

Saint-Denis-de-Brompton - À 26 ans, Nathan Couture, auteur, compositeur et interprète, a le vent dans les voiles ! Le jeune chanteur écrit des chansons originales aux paroles ciselées avec émotion. Ses allers-retours entre le Québec et la France sont de de plus en plus fréquents. Loin d’avoir la grosse tête face à son succès, il demeure authentique et fort sympathique !

Dès l’âge de 5 ans, il apprend le piano. D’autres instruments suivront : la guitare électrique, acoustique, l’harmonica, et finalement le chant. « Je suis plutôt timide sauf sur scène ! », confie Nathan. De fait, c’est YouTube qui lancera sa carrière : « En 2016, après la publication de ma vidéo en ligne, j’ai reçu un message d’un manager français, Denis Lamy. Et depuis presque quatre ans, je me produis en Europe. » Monsieur Lamy se réjouissait de découvrir cet artiste œuvrant dans la plus pure tradition de la chanson française.

« 30 degrés sous les étoiles »

Cette première chanson a grimpé dans plusieurs palmarès et est devenue numéro un dans une station de Maskinongé. « Tout s’est enchaîné, raconte-t-il. J’ai eu la chance de partager la scène notamment avec le groupe 2Frères, David Jalbert, Jérôme Couture et Simon Boudreault. » Un merveilleux score pour un premier opus ! Parallèlement, il a pris le temps d’obtenir un diplôme comme ingénieur de son. « J’étudiais, et pendant l’été et lorsque j’étais en congé, je faisais des spectacles en Europe. »

Ainsi, il s’est produit non seulement en France, mais également à Beyrouth, au Danemark, en Allemagne et en Belgique, pour un total de plus de 60 spectacles. « J’ai notamment effectué des prestations dans des prisons et des Ehpad (maisons pour ainés), précise-t-il. Au moment où l’on annonçait le premier confinement, j’étais en France. Impossible de revenir ! »

Coincé en France, tant pis… ou plutôt tant mieux, peut-être? Un bonus accordé par le destin? « Ça m’a permis de composer de nouvelles chansons. Mais il y a tout de même eu 23 concerts annulés. Ils sont reportés en mars… si tout va bien ! L’enregistrement de mon premier album est prévu cet été à Paris. Aussi, une chanson m’a été offerte par Christian Vié, qui est entre autres le parolier de Patricia Kass et de Catherine Lara. Au départ, elle était dédiée à Garou ! »

Quant à nous, on pourra le voir — si tout va bien — en juillet au lac des Nations, à Sherbrooke. Son répertoire compte une cinquantaine de chansons !

