Joseph Edgar en spectacle virtuel gratuit

Richmond —Ce n’est pas parce que la salle de spectacle du Centre d’art est fermée que son équipe ne peut pas vous divertir! Ce jeudi (21 janvier) à 20 h, le Centre d’art de Richmond présente, directement sur leur page Facebook, le spectacle virtuel gratuit de l’artiste acadien Joseph Edgar (derrière les succès Espionne Russe, Loin, loin, loin, Braises d’été et autres.)

C’est dans une formule hybride entre spectacle et film d’art, sous la réalisation du cinéaste Renaud Gauthier, à qui on doit les survoltés Discopath et Aquaslash, que cette captation enregistrée au Théâtre Paradoxe prend vie ! On peut s’attendre à un résultat tantôt psychédélique, tantôt intime, rehaussé par des projections et des animations, mais surtout, à une bonne dose de l’énergie contagieuse du Point Picot Band.

Rendez-vous sur leur page Facebook ce jeudi, 20 h, pour ne rien manquer. Même pas besoin de billet ! Rejoignez l’événement Facebook.