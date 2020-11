Richard Letendre récipiendaire du prix « Josée-Perreault » pour 2019

Saint-Georges-de-Windsor(RL) - Le 28 octobre dernier, le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) tenait son assemblée générale annuelle du côté du P’tit Bonheur de Saint-Camille. Présentée de manière virtuelle, tout en ayant également un nombre restreint de membres sur place, cette réunion généralement tenue au printemps fut retardée de plusieurs mois cette année en raison de la covid-19.

En dépit du délai, la présentation de celle-ci aura finalement permis de décerner le prix de reconnaissance RAVIR 2019, créé en hommage à l’artiste décédée Josée-Perreault, à M. Richard Letendre de Danville. Remis pour une quatrième année, ce prix voté par les membres de l’organisme vise à souligner entre autres la représentation, le dynamisme, l’implication et la visibilité d’un artiste du milieu. M. Letendre « … a accompli un nombre impressionnant de performances, de créations de textes, de créations de spectacles, d’animations et de recherches. Au total 12 différentes réalisations, auxquelles il faut ajouter sa participation soutenue aux tables rondes ¨Vitalité Art et Culture¨ des Sources. » Pouvait-on d’ailleurs lire sur la publication Facebook de l’organisme. Pour M. Donald Mercier, président de RAVIR, cette remise de prix se veut significative en plusieurs points, dont celui de reconnaitre le travail colossal qui aura permis à un(e) artiste de se démarquer.

« Nous sommes très fiers de pouvoir décerner à nouveau ce prix cette année, tout en continuant d’honorer la mémoire d’une artiste de grands talents, qui fut également membre impliquée de RAVIR dès les tous débuts. », confia M. Mercier. Ainsi, Richard Letendre se joint donc maintenant au groupe de récipiendaires des années antérieures, tels que Mme Marilou Ferlandt, M. Rénald Gauthier ainsi que le sculpteur Indra Singh.