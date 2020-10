Les Cowboys Fringants tournent à l’Hôtel Grand Central

Richmond(RL) - L’Hôtel Grand Central de Richmond a reçu de la visite pour le moins particulière au cours de la fin de semaine alors que le groupe musical québécois Les Cowboys Fringants, était de passage en ses murs samedi dernier. En fait, le quatuor de musiciens était présent afin de tourner des scènes en vue de la production de prochains vidéoclips. La propriétaire des lieux, Mme Érika Lockwood, qualifia cette expérience comme étant très plaisante.

« Au départ, c’est suite à du repérage de lieux de tournages potentiels qu’un membre de la production m’a approché pour connaitre ma disposition à les accueillir dans mon commerce, c’est évidemment avec grand plaisir que j’ai accepté. Étant donné la nature confidentielle de l’entente, aucune annonce particulière autre que la fermeture du bar pour la journée du 10 octobre n’avait été faite en ce sens. Je dois avouer par ailleurs que j’ai vraiment été épatée par toutes les mesures sanitaires que l’équipe technique imposait, personnellement on m’a même demandé de changer le masque que je portais pour un de type médical fourni par la production. Désinfections rigoureuses et régulières, distanciations physiques, bref tout y était pour maximiser la sécurité. »

L’équipe de tournage fut présente de 15 h à 21 h environ, avant de quitter, tout en prenant bien soin de souligner au préalable, leur grande appréciation. Sans connaitre exactement l’itinéraire du groupe, je crois toutefois savoir qu’ils sont demeurés quelques jours dans le secteur question d’emmagasiner d’autres images et séquences de la région. Nous a-t-elle confiées en entretien téléphonique. Ainsi, après le passage du film « Bon Cop, Bad Cop 2 » il y a quelques années et le tournage de certains petits caméos, on peut dire qu’à l’instar d’autres municipalités des Cantons-de-l’Est, la ville de Richmond et ses bâtiments patrimoniaux, retient de plus en plus l’attention de producteurs.

Donc surveillez bien les prochaines sorties vidéos musicales du populaire groupe québécois, afin de possiblement y retrouver quelques scènes tournées à l’intérieur de la mythique taverne de Richmond.