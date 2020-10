Spectacle à contribution volontaire

Saint-Camille - Les Concerts de la Chapelle sont heureux d’annoncer l’escale que fera chez nous le dimanche 11 octobre à 15 h, au Camillois, 157, rue Miquelon à Saint-Camille, l’Ensemble Caprice dans sa tournée mise de l’avant par le Festvial Classica.

Dans le contexte de la présente pandémie, afin de favoriser la rencontre entre le public et les musiciens, le Festival Classica et ses partenaires organisent une tournée mettant en vedette l’Ensemble Caprice dont son fondateur et chef, Matthias Maute, flûtiste, la violoniste Julie Triquet et le pianiste Jean-Philippe Sylvestre.

Au programme : quatre siècles de musique avec Georg Philipp Telemann, Wolgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin et Matthias Maute.

En assurant les principales dépenses reliées à semblable concert, le Festival Classica veut également soutenir les efforts menés par les diffuseurs qui ont été éprouvés par l’annulation de leurs activités dues à la pandémie. Cette offre généreuse nous permet d’offrir au public un accès en salle sous forme de contribution volontaire en espérant que cette façon de faire facilite l’accès au plus grand nombre.

Notons que l’Ensemble Caprice, gagnant de deux Prix Juno, occupe l’un des premiers rangs au palmarès des ensembles de musique baroque du Québec. Maintes fois invité à se produire à l’étranger, notamment en Asie, l’Ensemble est, partout où il se produit, grandement apprécié par la critique. À cet effet, dans le New York Times on pouvait lire : L’Ensemble Caprice se distingue sur la scène musicale comme une grande force de changement progressive et réfléchie.

Enfants, parents et grands-parents, voici l’occasion d’une belle sortie en famille, à bon compte, et de partager ensemble une musique trop absente de notre environnement de tous les jours.

Contribution volontaire

Billetterie : Au 819 877 5995, nous vous invitons à réserver précisément le nombre de sièges, conformément à vos besoins, en fonction du nombre de personnes appartenant à une même famille ou logeant à la même adresse afin de nous permettre d’assurer la mise en place de la salle conformément aux règles de distanciation prescrites.