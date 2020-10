Culture aux aînés a pris « tout son sens » l’été dernier

Par: Simon Roberge, Initiative de journalisme local

Le projet Culture aux aînés a dévoilé un bilan plus que positif jeudi à l’occasion de la Journée internationale des aînés. C’est une vingtaine de spectacles qui ont été présentés dans douze résidences pour personnes âgées dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François au cours de l’été.

En tout, 466 spectateurs, dont 120 anglophones, ont assisté aux différentes prestations.

« On était déjà conscient qu’il y avait un besoin d’intervenir auprès de nos aînés, mais avec la situation pandémique, c’est devenu exponentiel, explique Sarah Touchette, directrice générale de l’organisme Le vent dans les arts, partenaire majeur de Culture aux aînés. J’ai vu l’impact direct chez les gens de pouvoir sortir et partager un moment de bonheur. Je pense à la Brunante de Racine où il y a eu des décès. Lorsqu’on est intervenu au mois de mai, c’était la première fois que les résidents pouvaient se rencontrer tous ensemble. On a pris un moment pour se recueillir. »

Culture aux aînés travaille en ce moment sur une programmation d’automne et d’hiver qui ne pourra pas contenir de spectacles extérieurs.

« On planche en ce moment sur des activités avec les médias traditionnels, comme les radios communautaires et les journaux, souligne Mme Touchette. Ce sont des moyens que les aînés utilisent quotidiennement et qui ne sont pas stressants pour eux. Ça ne demande pas d’apprentissage. »

Très petits milieux

Le projet n’entend toutefois pas mettre de côté les ateliers créatifs virtuels dans les résidences.

« Si jamais on ne peut plus entrer dans les résidences, on a plusieurs tablettes qui pourront être distribuées », assure Mme Touchette.

Culture aux aînés entend également reproduire ses succès lors de la prochaine saison estivale.

« On veut aller vers certains milieux qu’on n’a pas pu voir, résume-t-elle. Ce qu’on a réalisé, c’est qu’on est dans un milieu où il y a plusieurs très petits milieux qui ne reçoivent jamais d’activités. On veut aller vers eux. »

Culture aux aînés est un des trois projets financés au Québec pendant cinq ans par le Programme nouveaux horizons aînés (PNHA). Il vise la participation sociale des aînés, notamment plus isolés, par l’utilisation des arts et de la culture dans les MRC du Val-Saint-François et des Sources.