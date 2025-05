Ham-Sud sera l’hôte de la toute première édition du « petit Fest’Ham »

Ham-Sud — La petite municipalité de Ham-Sud sera le théâtre d’un tout nouvel événement festif le dimanche 25 mai prochain, alors que « Le petit Fest’Ham » embrasera le site du terrain de baseball de l’endroit entre midi et minuit.

Cet événement multiculturel, présenté au cœur d’un endroit offrant une vue imprenable sur les atouts du Mon-Ham, est le résultat d’une initiative citoyenne soutenue par la municipalité de Ham-Sud et sa communauté.

Une programmation haute en couleur attend les festivaliers, alors que huit formations se relaieront le micro au cours de la douzaine d’heures de l’événement. Ainsi, les formations et artistes Sidi Wacho, Les Chiens de ruelles, Les Francobâtards, IIédi, Niesamowita Sprawa, Oddballers, Kate Dress et La Batucad’ham figureront tous à l’affiche de cette journée.

Il s’agira d’une première édition « […] pétillante, festive, éclatée, familiale, elle proposera une programmation musicale riche et éclectique, allant du hip-hop à la cumbia, en passant par le ska, le folk québécois, etc., avec des artistes reconnus et talentueux, issus d’Europe, d’Amérique latine, de communautés autochtones, etc., pour répondre aux attentes du public de tout âge de la MRC des Sources, où l’offre est actuellement clairement insuffisante. », faisait notamment état le communiqué officiel envoyé aux médias.

Les gens qui seraient intéressés à assister aux nombreuses prestations de la journée, sont invité à se procurer des billets à l’adresse via la plateforme de vente en ligne www.epasslive.com ou encore communiquer avec l’organisation par courriel à l’adresse [email protected].

C’est donc un rendez-vous auquel les organisateurs convient la population de la MRC des Sources et d’ailleurs le dimanche 25 mai au terrain de balle du 21 chemin Gosford Nord à Ham-Sud. Il est également suggéré d’apporter votre pique-nique sur place.