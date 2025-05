RAVIR lance un appel à candidatures pour l’événement « Prix-Célébration culturelle »

Saint-Georges-de-Windsor — Le regroupement des artistes vivant en milieu rural tiendra une soirée de remise de prix et de célébration de la culture RAVIR le vendredi 17 octobre prochain au Centre Le Camillois de Saint-Camille.

Ouvert à tous, l’événement biennal, qui couvrira les implications et réalisations bénévoles et artistiques au cours des années 2023 à 2025, en sera à une deuxième édition et viendra à nouveau récompenser les lauréats s’étant particulièrement démarqués au sein de six catégories bien précises.

Un appel de candidatures est donc lancé à la population de la MRC des Sources et des municipalités limitrophes afin de recueillir des nominations potentielles dans les catégories Arts de la scène, Arts visuels, Arts littéraires, Implication bénévole en culture, Découverte jeunesse et finalement le Prix Reconnaissance RAVIR, qui sera quant à lui décerné à l’un des membres de l’organisme.

Artistes et bénévoles ont jusqu’au 30 mai 2025 à 23 h 59 pour faire parvenir leur dossier de candidature par courriel à [email protected].

Informations et formulaires sont accessibles sur le site internet de RAVIR (https://ravir.ca/activite/appel-de-candidatures-ouvert-a-tous/). Rappelons que cette soirée soulignant l’importance majeure de la culture dans nos milieux avait su réunir plus de 170 personnes en septembre 2023.

L’appel de candidatures est donc ouvert aux résidents des municipalités de Val-des-Sources, Danville, Saint-Georges-de-Windsor, Wotton, Saint-Camille, Ham-Sud et St-Adrien. Saint-Claude, Windsor, Val-Joli, Stoke, Weedon, Dudswell, Richmond et Melbourne, Kingsey Falls, Tingwick, Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham.