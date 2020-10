Madeleine Lemire : 23 tableaux inédits

Richmond (RC) – L’exposition « SABLES » de Madeleine Lemire, (R.C.A), se tient du 4 au 12 octobre à la galerie Couleurs en Principale. L’endroit est situé au centre-ville de Richmond au 151, rue Principale nord, regroupant le bureau d’information du Pays de l’Ardoise, duquel s’ajoute un espace réserver à la culture.

L’artiste était présente à son vernissage, le 4 octobre, qui se tenait durant l’après-midi en présence de plusieurs ami(e)s, connaissances et amateurs de tableaux qui ont apprécié les 23 tableaux issus d’un aboutissement né de la sobriété, de l’esquisse à la fois par le sable, la peinture à l’huile et la nécessaire texture avec parfois le clin d’œil du diptyque.

Quant à l’équipe de la galerie, deux tentes à l’entrée de la salle appliquaient toutes les mesures sanitaires. Pour favoriser la distanciation, il était possible de visiter l’exposition avant le jour du vernissage, dès le jeudi 1er octobre de 14 h à 17 h.

À propos de l’exposition

Commencée en 2012, cette séquence de tableaux, encore jamais présentée au public, s’inspire des textures des villes et des paysages que Madeleine Lemire a rencontrés et observés. Ces œuvres de formats variés ont en commun l’ajout de sable dans certains pigments et une facture fluide généralement abstraite.

« À chaque retour de voyage, ce sont des toiles roulées et des sables qui on pris, pendant huit ans, le chemin de mon atelier de Richmond. Les formes abstraites et sobres permettent le voyage. D’ailleurs, les sables utilisés dans les tableaux ont bien voyagé puisque rapportés aussi bien du Guatemala que du Mexique, de la Provence, du New Hampshire ou tout simplement de notre Gaspésie », relate Madeleine Lemire.

À ce vernissage réussi, il est à noter que l’édition d’automne 2020 de Magazin’Art vient de sortir en kiosque. Elle contient un article spécial sur Madeleine Lemire.