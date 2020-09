Célébrons les arts et culture à St-Denis-de-Brompton

Saint-Denis-de-Brompton – Le Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton vous invite aux Journées de la culture, qui se tiendront les 26 et 27 septembre prochains. C’est sous le thème Les 1001 métiers de la culture que se dérouleront ces deux journées où artistes et artisanes, chacun à leur manière, vous partageront leur passion pour la musique, les arts et le patrimoine. Les activités offertes, toutes à l’extérieur, se tiendront dans le respect des règles sanitaires dictées par la santé publique.

Samedi, le 26 septembre, de 13h30 à 16h30, la fanfare estrienne ZeRadcliffe offrira quatre prestations musicales tirées de leur registre de musiques et de chansons empruntées au répertoire traditionnel du monde entier.

Dimanche, le 27 septembre, de 10h à 16h, se tiendra le tout premier Parcours Saint-Denisen : rencontres avec des artistes et artisanes d'ici. Le trajet sous formes de rallye permettra également de découvrir ou de revoir des sites faisant partie de l'histoire local. Le port du masque ou du couvre-visage sera requis.

En réponse à l'invitation de Sherbrooke, la communauté de Saint-Denis-de-Bromtpon se joint à l'évènement Illuminons le Québec durant cette fin de semaine des Journées de la culture