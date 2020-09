Transformer un sinistre en œuvre d’art

Danville(RL) - Après avoir vu de très forts vents faire tomber un érable centenaire sur le toit de leur résidence le 30 juillet 2019, le couple propriétaire formé de M.Richard Letendre et de Mme Lori Hazine Poisson avait fait procéder à l’émondage de l’arbre, mais un fragment important du tronc demeurait encore sur place. L’idée de travailler une sculpture a commencé à germée dans l’esprit de madame Hazine Poisson dès les premiers jours suivants le sinistre, alors qu’une des branches principales ayant traversée la structure du toit avait quelque peu la forme d’un cœur.

L’œuvre intitulée « Rafale » a donc tranquillement pris forme sous la création et le travail supervisé par la compagnie théâtrale Effet V, dont Mme Poisson est présidente. Aucune subvention ou aide financière n’ont accompagné ce projet, qui fut entièrement géré et administré par Mme Hazine Poisson et son équipe dont fait également partie son conjoint. Cette sculpture monumentale et particulière fut donc en quelque sorte réalisée afin qu’une partie de l’histoire du vieil érable puisse continuer de vivre et d’orner la devanture de la charmante petite maison située au 51 de la rue Crown à Danville. Les arrêtes arrondies, des symboles gravés aux jets d’eau, des enduits de vernis protecteurs ainsi qu’une rondelle teinte de la branche rappelant un cœur, viennent donc s’harmoniser dans cette œuvre artistique, qui saura assurément suscité autant la curiosité auprès des passants que de rappeler aux habitants le passage marqué de cette microrafale en 2019.

À noter que le dévoilement de la sculpture s’est fait le vendredi 18 septembre dans le cadre de la semaine de la culture RAVIR.