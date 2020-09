Une belle réponse de la population pour le circuit artistique et culturel 2020 à Danville

Danville(RL) - Les 5 et 6 septembre dernier se tenait un circuit de découvertes artistiques et culturelles dans les rues de Danville. Organisée par l’équipe du Symposium des Arts, cette fin de semaine d’activités est venue en quelque sorte jeter un baume sur le vide évident laissé par le report en 2021 de la 22e édition du populaire festival des arts. M. Mario Morand, président du conseil d’administration du Symposium, s’est dit ravi de voir le niveau d’achalandage ainsi que les sourires sur les visages des artistes et des visiteurs.

« C’est vraiment plaisant » s’est il exprimé d’entrée de jeu « Force est de constater que les gens espéraient avoir la chance de vivre une expérience culturelle dans la région. Bien que la formule diffère complètement du Symposium, je pense que l’on peut dire que les visiteurs y trouvent leurs comptes avec la belle brochette d’artistes qui sont présents. Avec l’aide de la ville de Danville, la caisse Desjardins des Sources et la SADC, Patrimoine canadien et tourisme Québec notamment, nous avons été en mesure de monter un projet extérieur vraiment axé sur les talents locaux. Nous trouvions tout aussi important de mettre les galeries d’art en valeurs, tels que celles Yvon Bélanger et d’Anouk Lacasse, Line Blouin, Anne Beauregard ainsi que du nouveau venu Danny Perkins.

Au total ce sont 14 artistes auxquels nous avons lancé une invitation cette année, alors que la galerie Perkins accueillait de manière totalement indépendante, mais qui s’imbriquaient de belle façon à notre programmation, les œuvres de plus de 35 artistes en exposition. Avec environ un millier de visiteurs uniquement dans la journée de samedi, je pense que l’on peut dire mission accomplie et cela nous donne certainement confiance pour le retour du symposium l’an prochain. » De conclure généreusement, M. Morand.

C’est donc devant des artistes à l’œuvrent sous les chapiteaux ou aux abords des rues, que la population a pu se replonger avec joie dans l’univers des arts tout en ayant l’opportunité de sillonner quelques endroits historiques de la petite municipalité danvilloise.