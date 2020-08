Clavecins en folie à St-Camille

Saint-Camille - Les Concerts de la Chapelle sont heureux de vous présenter, le dimanche 30 août à 15 h, pour leur 3e concert de la saison 2020, une production exclusive offerte en webdiffusion et en salle : Clavecins en Folie!

Rarement présentés en raison même du nombre extravaguant de clavecins qu’ils nécessitent, les concertos de Bach pour deux, trois et quatre clavecins réuniront sur la scène du centre Le Camillois les clavecinistes Josée April, Luc Beauséjour, Mylène Bélanger et Nicolas-Alexandre Marcotte, accompagnés des violonistes Tanya Laperrière et Guillaume Villeneuve, de l’altiste Jennifer Thiessen et de la gambiste Mélisande Corriveau. Ces huit formidables musiciens seront à l’œuvre à Saint-Camille dès le vendredi 28 août afin de peaufiner l’interprétation de ces œuvres programmées pour souligner le 335e anniversaire de naissance de Jean-Sébastien Bach.

Cet événement unique est rendu possible grâce à un prêt à long terme d’un clavecin provenant de la prestigieuse collection de l’entreprise Canimex, ainsi qu’à l’acquisition récente d’un clavecin issu des Ateliers Bellavance à la suite d’une importante campagne de financement à la faveur de l’OBNL Boulv’Art Saint-Camille, instigateur et producteur des Concerts de la Chapelle. Luc Beauséjour, de même que Mylène Bélanger, claveciniste camilloise, joueront quant à eux sur leurs propres instruments.

Le centre Le Camillois permet d’accueillir en salle jusqu’à 80 personnes dans le respect des règles de distanciation en vigueur. Afin d’offrir à un plus grand nombre de mélomanes la chance d’assister à cet événement musical exceptionnel, l’équipe d’experts en webdiffusion assurera la transmission simultanée de ce concert via internet. Ainsi, vous pourrez être des leurs dans le confort de votre foyer, où que vous soyez… au Québec et au-delà, avec une qualité d’image et de son irréprochable. Cette expérience en ligne sera accompagnée d’un clavardage en direct animé par une musicienne professionnelle. Une occasion en or d’en savoir davantage sur le clavecin et le répertoire à l’écoute!

C’est donc un rendez-vous, le dimanche 30 août dès 15h, en ligne ou au centre le Camillois, 157, rue Miquelon, Saint-Camille, J0A 1G0.