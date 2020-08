32 980 $ redistribué au sein de la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) - Le mercredi 5 août dernier marquait la fin de la campagne de sociofinancement participatif Ensemble pour les Sources, qui se tenait sur le site LaRuche.com. Au total ce sont 16 490 $ qui furent recueillis pour les commerces de la MRC sur un objectif initial de 25 000 $. De plus, grâce à l’implication de Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, le montant se verra doublé pour un atteindre un grand total de 32 980 $. Cette portion ajoutée de 16 490 $ sera ainsi répartie entre trois organismes de premières lignes associés à la campagne, afin de les soutenir dans la continuité de leurs œuvres communautaires respectives.

« Nous sommes très satisfaits du montant recueilli. La population a démontré son support envers les commerces participants et nous sommes heureux de pouvoir remettre ce montant dans l’économie locale. Nous remercions les contributeurs et encourageons la population à continuer d’investir localement ! La CCES est reconnaissante pour le support offert par Desjardins pour ce projet qui nous a permis d’atteindre des résultats très positifs. » A déclaré par voie de communiqué M.Thomas Deshaies, président de la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources.

« Nous sommes très fiers du taux de participation des gens, même en période estivale, à cette campagne de financement participatif. Grâce à la contribution financière additionnelle offerte, via Du cœur à l’achat par Desjardins, trois organismes de première ligne soit, La croisée des Sentiers, Défi Handicap des Sources et la Meunerie de Saint-Adrien pourront bénéficier d’un appui financier pour réaliser des actions en ces temps de grands défis. » A pour sa part indiquée la directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources, Mme Geneviève Roy.

Rappelons que c’est par le biais de la vente de paniers découvertes, ainsi que de chèques-cadeaux au coût de 25 $ et bonifiés de 5 $ par le fonds de relance de la CCES, que plus d’une vingtaine de commerces participants de la MRC des Sources auront bénéficié de cette campagne participative. À noter que les chèques-cadeaux seront remis aux acheteurs dans un délai de 30 jours et pourront dès lors être utilisés sans date butoir dans les commerces sélectionnés.