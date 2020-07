Le retour des Concerts de la chapelle de St-Camille

St-Camille - Stéphane Tétreault au violoncelle et Mireille Lagacé au clavecin, dimanche 26 juillet, à 15 h au Camillois, 157 rue Miquelon à Saint-Camille à moins qu’ils ne se rendent chez vous….

C’est avec un immense plaisir que les Concerts de La Chapelle reprennent leurs activités et que ce rendez-vous de concert aura lieu avec Mireille Lagacé, l’une des pionnières du renouveau de la musique baroque et Stéphane Tétreault doté de son stradivarius de 1707.

En plus de trois sonates de Bach pour viole de gambe et basse continue, Purcell et Couperin seront des parmi eux grâce aux invités.

Ces musiciens, jusqu’ici confinés tout comme nous, trépignent de joie à la seule idée de se retrouver enfin sur scène et partager avec les spectateurs le grand bonheur que procure la belle musique.

La salle de concert polyvalente permettra aisément de respecter les règles de distanciation sociale tout en accueillant un auditoire masqué. Par contre puisqu’ils sont contraints de respecter la limite fixée à un auditoire de 50 personnes, sur place, ils vous inventent à vous procurer rapidement ces rares billets disponibles.

Pour pallier cette mesure, ce concert sera web diffusé et où que vous soyez, vous pourrez toujours y assister en vous procurant un billet électronique. Afin que cette expérience vous soit pleinement satisfaisante, vous pourrez communiquer avec l’équipe des concerts, tout au long du concert via une musicienne spécialement dédiée à répondre à vos questions et commentaires.

Si en 2017, Stéphane Tétreault a séduit l’Europe lors de la célèbre tournée de l’orchestre métropolitain de 2017 tandis que cinquante ans plus tôt…, Mireille Lagacé accumulait déjà les honneurs lors de ses tournées européennes et américaines. La réunion de ces deux générations de musiciens est un évènement en soi. Chacun ayant respectivement participé aux concerts de la chapelle en 2013 et 2010 à titre de soliste, les concerts de la chapelle ne pouvaient espérer mieux que les retrouver en duo avec eux.