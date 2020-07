Gowan en spectacle virtuel le 16 juillet

Richmond – Le deuxième spectacle de la série Meilleur en SALLE sera diffusé le 16 juillet à 20 h 30 et mettra en vedette l’artiste canadien Gowan. Très populaire au Québec et ailleurs dans le monde dans les années 80 et 90, Gowan est le claviériste et le chanteur principal du légendaire groupe Styx depuis 21 ans.Lors du spectacle virtuel de 60 minutes, il interprétera plusieurs de ses succès solo comme (You’re a) Strange Animal, A Criminal Mind et Moonlight Desires.

Le temps de quelques chansons, Gowan sera accompagné du quatuor classique féminin StringKatz, sur la scène du théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre. Intronisé au Temple de la renommée du rock and roll, Gowan compte six chansons figurant au Top 10 canadien, deux prix Juno et quatre albums certifiés platine. Les billets sont en vente depuis le 6 juillet à midi ici : https://lepointdevente.com/billets/gowan.

En raison de la pandémie, le milieu des arts vivants est sur pause. En attendant la relance du secteur culturel, 17 diffuseurs de Réseau Centre, dont le Centre d’art de Richmond, ont décidé d’unir leurs forces afin d’offrir aux spectateurs une série de 5 spectacles virtuels. Ces captations, tournées en salle sont diffusées sur la plateforme intégrée Le point de vente. Ainsi, les amateurs de musique peuvent assister virtuellement à des spectacles de qualité professionnelle à un prix abordable.

Propulsée par Réseau Centre, l’initiative Meilleur en SALLE a comme objectifs de maintenir le lien entre les artistes et le public et de favoriser le redémarrage des activités des salles de spectacle. Le Centre d’art de Richmond et les 16 autres diffuseurs du projet annonceront le prochain spectacle plus tard en juillet. Réseau Centre regroupe 23 diffuseurs de spectacles répartis dans 6 régions centrales du Québec.Source : Le Centre d’art de Richmond

Source : Le Centre d’art de Richmond