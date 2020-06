Une grande Fête nationale du Québec sous la thématique UNIS et un porte-parole fier et enthousiaste !

Montréal —La grande équipe de la Fête nationale du Québec, dont font partie le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et ses 19 Sociétés membres ainsi que le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal (CFN), est heureuse de présenter la thématique de l’édition 2020 : UNIS !

Pour sa 186e édition, la Fête nationale a dû s’adapter à de nombreux changements dans le contexte lié à la pandémie actuelle. Alors que les rassemblements festifs ont été annulés partout sur le territoire pour éviter la propagation de la COVID-19, il était primordial pour nos deux équipes de travailler conjointement à offrir des célébrations réinventées à l’ensemble des Québécoises et Québécois. Si la Fête nationale est marquée au fer bleu dans le cœur de ses citoyens, chaque année, c’est plus de 2,5 millions de Québécois.es qui se rassemblent sur l’un des 700 sites de Fête d’un bout à l’autre du Québec. Fête de tous les Québécois, les festivités du 23 et 24 juin sont synonymes de fierté, une fierté nationale qui ne s’évapore pas, même dans les moments les plus difficiles.

Depuis le début de la crise, le Québec a fait preuve d’une grande solidarité, ce que le premier ministre n’a pas manqué de mentionner dans ses points de presse quotidiens jusqu’à maintenant. Les Québécois, même à distance, se sont unis pour offrir des services, ont mis sur pied des initiatives pour aider leurs concitoyens, pour écouter les consignes afin que cette crise se résorbe le plus rapidement possible. Et cela mérite d’être souligné. Cette fierté cette année, elle est portée par tout le personnel des services essentiels quels qu’ils soient, de tout un peuple qui a été éprouvé, les adultes comme les enfants et les adolescents. Parce qu’actuellement au cœur de cette crise, nous nous sommes UNIS. Ce mot a raisonné bien fort et nous jugions qu’il devait être au centre de la thématique cette année, tout comme ces arcs-en-ciel qui décorent les foyers.

Les visuels officiels représentent donc deux personnes à deux mètres de distance, qui portent un regard d’espoir et de solidarité vers l’avenir, sous cet arc-en-ciel qui dépeint si bien ce moment historique vécu malgré nous. L’effet peinture vient cristalliser les protagonistes des affiches (uniquement virtuelles cette année) pour qu’un jour, nous puissions nous rappeler que même dans ces moments de grande vulnérabilité, le Québec tout entier s’est uni pour mieux regarder vers un avenir prometteur et des jours plus heureux.

La grande équipe de la Fête nationale est par ailleurs heureuse d’annoncer qu’elle pourra s’adjoindre d’un porte-parole fier et enthousiaste, le comédien Didier Lucien. Bien connu du public, il sera impliqué à la promotion des différents projets annoncés dans les prochains jours.

«La Fête nationale de tout un peuple ne s’éteint pas parce que nous sommes confinés et distancés. Il était d’une grande importance d’offrir de nouvelles avenues aux Québécois.es pour qu’ils puissent célébrer autrement cette commémoration. Plusieurs annonces devraient avoir lieu au cours des prochains jours. » a affirmé Martine Desjardins, directrice générale du MNQ.

« Le 24 juin, fête patronale des Canadiens français depuis 1834, est devenue en 1977 la Fête nationale des Québécoises et Québécois de toutes origines. Dans le contexte cosmopolite de la société québécoise, le 24 juin est l’occasion de partager, à l’unisson, la fierté d’un passé audacieux, la ténacité et la vitalité de notre peuple malgré des conditions adverses et le rayonnement de notre langue et de notre culture. Nous allons prouver, en cette année 2020, que rien ne peut altérer notre attachement à l’égard de notre patrie. Profitons du 24 juin pour exprimer de toutes les façons notre amour du Québec. » Louise Harel, présidente du CFN .

C’est grâce à la collaboration du gouvernement du Québec que des projets ont pu être déposés et développés dans les circonstances actuelles. De plus, la Fête nationale a pu compter sur des partenaires nationaux de choix et généreux afin que tout ce qui s’en vient puisse prendre forme. Nous souhaitons donc remercier Hydro-Québec, Québecor et la SAQ pour leur support financier. La Fête nationale assure que tous les projets proposés respectent les consignes sanitaires et de distanciation demandée par la Santé publique du Québec.

Fondé en 1947, le MNQ coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale sur tout le territoire, au nom du gouvernement du Québec, depuis le 7 avril 1984. Il regroupe aujourd’hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec.

En 1834, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM) a initié la célébration du 24 juin lors d’un grand banquet sous la présidence de Ludger Duvernay et Jacques Viger. La SSJBM a depuis 186 ans, poursuivi les célébrations et depuis 1970 le Comité de la Fête nationale de la St-Jean (CFN) maintient la tradition et l’œuvre de nos fondateurs en organisant la réception protocolaire, le Défilé et le Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal.

