5 endroits où célébrer un événement aux alentours de Sherbrooke

Vous avez bientôt un événement spécial à célébrer ? Et vous vous demandez où vous pourriez l’organiser ? Que ce soit pour un mariage, un anniversaire de naissance ou de mariage, ou encore un séminaire, les 5 lieux que nous citerons ci-après sont à recommander, et ils sont tous aux alentours de Sherbrooke.

La Grange Rouge

La Grange Rouge est un endroit unique en son genre et particulièrement adapté aux mariages. Située à la campagne, plus précisément à St-Denis de Brompton, la salle de réception vous ramène à une certaine époque. Cette grange allie un côté élégant et rustique avec ses murs en bois, totalement québécois, le tout entouré d’une somptueuse forêt. L’endroit parfait pour des photos mémorables de votre union. Le propriétaire offre divers forfaits qui répondent aux exigences des futurs mariés. Si vous rêvez d’un mariage dans un style champêtre, n’hésitez pas à réserver une date.

Le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est un édifice historique qui conserve des œuvres d’art uniques. Le grand hall et l’atelier sont disponibles à la location et peuvent vous accueillir si vous souhaitez y organiser divers évènements privés ou corporatifs comme un séminaire d’entreprise, une réunion familiale, une conférence de presse ou encore une exposition. Le musée est ouvert à partir du mardi jusqu’au dimanche de 12 h à 17 h. A savoir également, l’endroit organise d’autres activités et événements qui méritent une attention particulière de votre part.

La Toque Rouge

La Toque Rouge à Sherbrooke même est spécialisée dans l’organisation d’événements et propose des services personnalisés, quelle que soit la nature de votre réception. Deux salles pouvant accueillir entre 40 et 200 personnes sont disponibles. Si vous avez une demande spéciale, choisissez l’option « sur mesure ». Dans le cas contraire, optez pour le forfait tout inclus. Côté traiteur, comptez sur les services du Festin Royal qui saura combler vos caprices gourmands et ceux de vos convives.

Aux Trois Arches

La salle de réception aux Trois Arches est idéalement situé dans le centre-ville de Sherbrooke à seulement deux pas du Lac des Nations. Une fois sur place, vous serez séduit par le décor à la fois authentique et enchanteur : murs de brique, éclairage naturel et cachet rustique. L’ambiance qui y règne est très chaleureuse. Cette salle a tout le potentiel pour vous plaire, car elle peut être aménagée selon vos besoins. Avec une capacité d’accueil de 50 personnes maximum, les Trois Arches est plutôt recommandé pour un comité restreint.

Chez soi

C’est également une possibilité si vous souhaitez limiter les coûts. Les secrets pour réussir à organiser n’importe quel événement chez soi sont la patience, la créativité, l’habileté et bien évidemment l’organisation. Commencez par définir le lieu exact de l'événement : à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. N’oubliez pas de poser des limites en indiquant clairement les pièces dans lesquelles va se dérouler la fête. Cela permet d’éviter que votre maison se mette sens dessus dessous, surtout s’il s’agit de l’anniversaire de votre enfant.

Et n’hésitez pas à agrémenter votre événement avec des services supplémentaires si votre budget le permet. Par exemple, pour animer votre soirée entre amis, rien de mieux qu’une partie de poker, voire de blackjack ou de roulette, mais attention, avec un vrai croupier ! C’est ce que propose la société Le Casino Mobile de l’Estrie, qui se propose de venir chez vous avec tout le matériel et le personnel professionnel, comme si vous étiez réellement au casino. Et sachez que vous pouvez toujours consulter les nombreux casinos en ligne avec interac si vous ne savez pas encore comment jouer à ces différents jeux de cartes.