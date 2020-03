Une saison bien remplie pour les Patins d’Argent de Windsor

Windsor — La saison de compétition s’est terminée le 5 mars dernier pour les patineurs du club des Patins d’Argent de Windsor. C’est plus de 35 patineurs du patinage plus et du programme STAR qui ont participé à 8 compétitions à travers la province. Tout le travail accompli par les patineurs et patineuses du club a donné de très bons résultats.

De plus, chaque année, Patinage Estrie demande à chacun des clubs de l’Estrie de sélectionner des patineurs méritants dans plusieurs catégories, le club de Windsor est fier de pouvoir sélectionner 18 de ses membres.

Un spectacle «Tout en couleur» était prévu le 4 avril pour clore la saison en beauté, mais étant donné la situation actuelle le spectacle ne pourra avoir lieu.