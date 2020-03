Nominations : Le Centre d’Art accueille une nouvelle équipe et poursuit sa mission

Richmond – Ravivé par un conseil d’administration motivé et une nouvelle équipe de direction annoncée en date du 10 mars, le Centre d’Art de Richmond poursuit sa mission: rendre la musique et les arts accessibles à la population à l’intérieur du Couvent Mont Saint-Patrice.

La population de Richmond se soulevait, l’automne dernier, suite à l’annonce de l’éventuel déménagement du Centre d’Art hors des murs du Couvent Mont Saint-Patrice. Inquiets de voir le bâtiment datant de 1884, menacé à nouveau et concernés par la préservation du symbole culturel que représente le Centre d’Art tel qu’il est, citoyens de toutes générations confondues, natives de la région ou Richmondais adoptifs, ont fait connaitre leur désaccord à travers une mobilisation citoyenne.

Élu président du nouveau conseil d’administration en février dernier suite à la démission de l’équipe précédente, Dominic Fontaine-Lasnier, M.A. (philosophie), explique sa vision: «Alors que les temps sont durs pour le patrimoine bâti au Québec, nous avons le grand privilège de posséder, à Richmond, un trésor architectural qui, de surcroît, sert de lieu d’échange entre les résidents. C’est notre héritage culturel; à nous d’investir ce lieu au cachet unique, en l’utilisant mieux, en étant plus créatifs. Le Centre d’Art et le Couvent, bien qu’administrativement séparé, sont indissociables dans l’esprit de la communauté comme dans le nôtre.»

Mélissa Ducharme et Marie-Eve Bourdages se partagent désormais la direction générale, dans un esprit de collaboration et de gestion horizontale mettant à profit leurs compétences complémentaires.

MmeDucharme, diplômée en marketing, publicité et informatique, a travaillé pendant plus de quinze ans en administration et gestion de projets. Après avoir voyagé pendant quatre ans avec sa famille, elle a choisi de s’installer dans la région et ressent plus que jamais le besoin de s’impliquer dans sa nouvelle communauté. Elle occupe le poste de codirectrice, volet gestion.

Marie-Eve Bourdages, diplômée en communication et en histoire de l’art, cumule pour sa part une dizaine d’années d’expérience dans le milieu culturel. Elle a travaillé chez Musicor et Ste-4 musique et collabore à son compte avec plusieurs artistes, maisons de disques, ainsi qu’en gestion évènementielle et en relations de presse. Elle occupe le poste de codirectrice, volet artistique.

Cette approche collaborative se veut à l’image de ce que le Centre d’Art de Richmond souhaite accomplir: travailler en symbiose avec la communauté, le Couvent, les différentes organisations culturelles de la région, dans le but de faire rayonner la culture et de collaborer à l’effervescence et au dynamisme de Richmond et du Val-St-François.

La programmation actuelle sera conservée et l’offre de cours de musique, bonifiée.