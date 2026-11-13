Des activités pour l'Halloween

Windsor — Des passionnés de voitures modifiées ont décidé de s’installer sur la rue de l’église à Windsor pour distribuer des friandises à l’occasion de l’Halloween.

« Nous avions l’accord de la Ville de Windsor. Nous faisons cet événement depuis quatre ans. Les enfants sont vraiment attirés par cette activité. Nous voulions faire vivre l’expérience à des jeunes de l’extérieur de Val-des-Sources. Là, le principe est simple : c’est de véhicule modifié en véhicule modifié que les jeunes peuvent obtenir des friandises. Les voitures sortent vraiment de l’ordinaire », de dire Mathis Cabana, un des instigateurs du projet.

Ce sont en fait des voitures que les enfants n’ont pas l’habitude de voir. « Les voitures sont décorées pour l’Halloween. Nous donnons des bonbons aux enfants qui passent », soutient celui qui organise l’activité avec son frère Nathan.

Habituellement, les passionnés de voitures modifiées s’installaient à Val-des-Sources. Cette année, ils ont choisi la rue de l’Église à Windsor. « La réaction des parents et des enfants est vraiment exceptionnelle. Ils apprécient voir des véhicules modifiés. Et c’était un endroit propice à attirer plusieurs jeunes pour des bonbons », souligne Mathis Cabana.

L’événement devrait être répété l’an prochain. « Les gens nous disent qu’ils vont revenir, peu importe où se tiendra l’activité. « Nous allons peut-être continuer à faire le tour des municipalités pour permettre à un maximum de jeunes de vivre cette expérience », de conclure l’instigateur.

300 élèves

Un groupe de bénévoles de l’Espace café Brisons la glace s’est rassemblée en ce 30 octobre afin d’accueillir plus de 300 élèves de l’école Saint-Philippe pour une distribution de bonbons d’Halloween.

Les bonbons offerts ont été amassés via une collecte de dons où plusieurs citoyens de la ville ont donné généreusement. L’épicerie Maxi a aussi fait un don important pour soutenir l’événement.

L’équipe de bénévoles souhaite renouveler l’expérience tous les ans pour célébrer l’Halloween avec les plus petits et réunir ainsi les générations autour de cette fête d’épouvante.