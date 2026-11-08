Autre succès de participation pour la Grande marche à Val-des-Sources

Les Sentiers pédestres Quatre saisons de Val-des-Sources étaient de nouveau le théâtre de la Grande marche du défi Pierre Lavoie.

Val-des-Sources— Le samedi 17 octobre dernier, à l’instar des dernières années, les Sentiers pédestres quatre saisons de Val-des-Sources étaient de nouveau le théâtre de la Grande marche du défi Pierre Lavoie.

En dépit du temps frais qui sévissait en cette journée, le rendez-vous annuel des marcheurs participants s’est une fois de plus déroulé dans le plaisir et la bonne humeur.

Ce happening automnal, qui aura su rassembler plusieurs dizaines de personnes, s’avère certes un moment des plus propices afin de profiter pleinement du grand air, bouger et partager un bon moment en famille et/ou entre amis.

« Les marcheurs ont pu découvrir ou redécouvrir la boucle de près de 3 km des Sentiers quatre saisons, un véritable joyau de notre municipalité. Magnifiquement entretenu par des bénévoles passionnés, ce lieu offre un cadre idéal pour profiter des bienfaits de l’activité physique. Certains de ces bénévoles étaient d’ailleurs sur place pour prendre part à l’événement. La bonne humeur était au rendez-vous dès le départ, avec un petit entraînement collectif pour réchauffer les participants avant de se lancer sur le parcours. À mi-chemin, petits et grands étaient invités à laisser leur empreinte de main en peinture sur de grands panneaux, créant ainsi un souvenir coloré de cette journée. Des prix de présence sont ensuite venus conclure cette activité familiale sur une belle note. Encore une fois, la grande marche a été une belle occasion de se retrouver, de bouger et de mettre en valeur les attraits naturels de Val-des-Sources. Merci aux bénévoles qui contribuent à faire des Sentiers Quatre saisons un endroit aussi accueillant et agréable ! », mentionna Stéphanie Girard, chargée de communication à la ville de Val-des-Sources.

Elle qui ne manqua pas d’ores et déjà d’inviter les intéressés à inscrire ce rendez-vous à leur calendrier d’octobre 2027.

Il est à noter qu’un espace mosaïque avait aussi été installé dans une partie située à mi-chemin du parcours afin que les marcheurs puissent laisser une empreinte colorée de leur main sur un panneau, créant du même coup une marque indélébile de leur participation à l’événement 2026.