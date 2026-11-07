Aînés : lancement du Calendrier-bottin 2027

Valcourt — La Table de concertation des aînés du Val-Saint-François (TCAVSF) a procédé au lancement officiel de son Calendrier-bottin 2027 — Un hommage aux aînés du territoire, lors d’un événement tenu au musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt.

Près de 80 personnes ont pris part à cette célébration, notamment les personnes honorées et leurs proches, des partenaires communautaires, des représentants d’organismes, plusieurs maires et mairesses des municipalités du Val-Saint-François.

« Ce calendrier est bien plus qu’un simple outil de référence. Il raconte des histoires inspirantes, met en valeur des personnes exceptionnelles et rappelle toute la richesse humaine que l’on retrouve dans le Val-Saint-François. Je suis très heureuse de voir autant de gens réunis aujourd’hui pour célébrer nos aînés et leur contribution à notre communauté », souligne Heemwanty Runjeet, coordonnatrice de la Table de concertation des aînés du Val-Saint-François.

Cette rencontre a permis de souligner le parcours des personnes mises en valeur dans l’édition 2027 du calendrier-bottin. Véritable hommage à l’engagement, au bénévolat et à la richesse humaine du territoire, cette publication met en lumière des citoyens qui, chacun à leur façon, ont contribué au développement et au mieux-être de leur communauté.

L’événement s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les invités ont assisté à la présentation du projet, aux témoignages de personnes honorées, à la remise de bouquets et à une photo de groupe avant de partager un dîner favorisant les échanges et le réseautage.

Le Calendrier-bottin 2027 est distribué gratuitement dans l’ensemble du territoire du Val-Saint-François. Les citoyens peuvent se le procurer dans les trois Centres d’action bénévole (CAB) du territoire, soit Windsor, Richmond et Valcourt.

En plus de regrouper les principales ressources destinées aux personnes aînées, cette publication met en lumière des parcours de vie inspirants et rend hommage à des personnes qui ont marqué leur communauté par leur engagement et leur générosité.

La Table de concertation des aînés du Val-Saint-François a pour mission de mobiliser les partenaires du milieu afin d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Par la concertation, la sensibilisation et la réalisation de projets rassembleurs, elle contribue au développement d’une communauté inclusive, bienveillante et engagée envers ses aînés.