La paroisse Saint-Philippe lance une campagne de financement

Windsor — La paroisse Saint-Philippe de Windsor entreprend une campagne de financement afin de réaliser des travaux majeurs de réparation à son église prévue pour 2027.

« Notre église est bien plus qu’un bâtiment. L’église est très vivante. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la messe. Le dimanche, c’est plein. Elle est un lieu de rassemblement, de célébration, de souvenirs et d’espérance. Elle fait partie de notre histoire et de notre patrimoine collectif. C’est un lieu qui appartient à toute notre communauté et que nous souhaitons préserver pour les générations à venir. La campagne se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril 2027 », estime Sylvia Wheeler, présidente de l’assemblée de la fabrique.

Des travaux essentiels

Au fil des années, certaines parties du bâtiment ont subi les effets du temps. Le mortier s’effrite à plusieurs endroits sur les surfaces de briques, tandis que la partie inférieure du revêtement extérieur en bois présente des signes de pourriture.

« Afin d’assurer une solution durable et d’éviter que les problèmes ne se répètent, l’assemblée de la fabrique a choisi de remplacer une partie du revêtement de bois par de la brique, en plus de procéder aux réparations nécessaires du mortier », précise la présidente

Le coût estimé de ces travaux est d’environ 72 000 $.

« Notre objectif est de couvrir la totalité du montant nécessaire à la réalisation de ces travaux », insiste Mme Wheeler.

Événement

Dans ce sens, une première activité de financement se déroulera le dimanche 6 décembre prochain, de 14 h à 16 h, à l’église Saint-Philippe. Les gens présents pourront alors voir sur scène Hakim Nbigui.

Le coût du billet est de 20 $ par adulte et de 40 $ pour la famille.

« Il y aura également une vente de délicieux produits maison. C’est une belle occasion de se retrouver dans l’ambiance de Noël tout en contribuant à une cause qui nous tient à cœur », insiste Mme Wheeler.

Les billets sont disponibles à la paroisse ainsi que sur le site Internet de celle-ci. « Les gens peuvent aussi numériser le code QR qui se retrouve sur chaque banc d’église », précise-t-elle.

Plusieurs activités de financement seront organisées au cours des prochains mois. « Nous faisons appel à la générosité de toute la population afin de nous aider à atteindre notre objectif, poursuit-elle. Que votre contribution soit petite ou grande, chaque dollar est précieux et fera une réelle différence. Ensemble, nous pouvons préserver ce lieu qui témoigne de notre histoire, rassemble nos familles et fait vivre notre communauté. »