Un séjour exploratoire automnal des plus enrichissant offert par Place aux Jeunes des Sources

Val-des-Sources — Le plus récent séjour exploratoire de Place aux jeunes dans la région des Sources, organisé par le CJE Destination Carrefour, s’est déroulé du 23 au 25 octobre dernier.

Ce fut un moment propice pour accueillir un nouveau groupe de participants et de leur démontrer quelques-uns des attraits de la région. Pendant trois jours, ces derniers ont parcouru les municipalités de Val-des-Sources, Danville, Wotton, Saint-Camille, Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor et Ham-Sud, afin de prendre connaissance des possibilités d’emploi, découvrir les milieux de vie et, surtout […] « Les gens qui font vibrer la région ».

L’exploration a débuté par un café réseautage réunissant à la fois les participants, des employeurs, des organismes et des acteurs du milieu. Cette activité aura permis de favoriser des échanges enrichissants et créer des liens autant professionnels que personnels.

L’organisme souligna que l’intérêt découvert fut également présent du côté des entreprises, alors qu’un représentant d’entreprise participante a déclaré : « J’aimerais vraiment être invité au prochain, car j’ai rencontré des gens fort intéressants. »

Il faut dire que les rencontres avec les citoyens et les acteurs locaux auront permis de mieux comprendre les particularités de chaque municipalité et d’imaginer leur quotidien dans la région.

Parmi les moments forts de ce voyage, l’organisation Place aux jeunes met en évidence la découverte de la Ferme sucrée Clément. Cette visite a mis en évidence le parcours de deux entrepreneurs locaux qui ont décidé de rentrer dans la région et de poursuivre l’aventure familiale.

« En partageant leur histoire, leur attachement au territoire et leur volonté d’assurer la relève de l’entreprise, les propriétaires ont offert un exemple concret des possibilités de bâtir son avenir dans les Sources. Ces rencontres ont particulièrement marqué les participants. Comme l’a résumé Wilfried, l’un d’entre eux : C’est bien plus qu’un séjour, c’est une rencontre pour la vie ! »

Mme Christine Côté, agente pour le compte de Place aux Jeunes, mentionna pour sa part l’importance de mettre en valeur les liens humains. « Je voulais que les participants découvrent les Sources autrement, à travers les gens qui y vivent. Au-delà des emplois et des services, ce sont souvent les rencontres et les liens humains qui donnent envie de choisir une région pour s’y établir.

« Découvrir une région, envisager son avenir. En mettant les rencontres humaines au cœur de sa programmation, ce séjour exploratoire a permis aux participants de découvrir la Région des Sources sous un angle différent et de mieux se projeter dans un éventuel projet d’établissement. » Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de Place aux jeunes en région, de la Caisse Desjardins des Sources, de la SADC des Sources, de la MRC des Sources et des municipalités participantes, ainsi qu’au soutien de M. Éric Lefebvre, député de Richmond–Arthabaska, les participants ont pu explorer la richesse culturelle de la région, rencontrer des acteurs locaux et en apprendre davantage sur les possibilités de vie et d’emploi », s’exprima l’organisme.