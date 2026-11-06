Gaétan Houle, 81 ans, réalise son rêve…

Gaétan Houle s’est rendu au sommet du mont Ham, jusqu’à la croix, afin de vivre cette expérience unique malgré les défis que sa condition physique pouvait représenter.

Windsor — Gaétan Houle, résident au CHSLD de Windsor et âgé de 81 ans, avait un rêve : celui de se rendre au sommet du mont Ham, jusqu’à la croix, afin de vivre cette expérience unique malgré les défis que sa condition physique pouvait représenter.

Tout a commencé lors d’une sortie en autobus avec les loisirs dans le cadre des Courses partagées. À cette occasion, M. Houle a échangé avec Pierre-Luc Garon, un coureur, au sujet de son passé dans la région de Ham-Sud. Une simple conversation qui a fait naître une idée, ravivé un souvenir et, surtout, permis à un rêve de prendre forme.

Pour concrétiser ce projet, la technicienne en loisirs Véronique Dubreuil a entrepris les démarches nécessaires afin d’en informer la famille, de réunir les bonnes personnes et de mettre en place les conditions permettant de réaliser cette aventure en toute sécurité.

« Nous avons pu compter sur Fernand Courchesne, une référence dans le domaine de la randonnée en Joëlette, qui a généreusement mis son expertise et son équipement spécialisé à notre disposition. Nous avons également pu compter sur la présence de notre infirmière auxiliaire, Marie-Andrée Pérusse-Roy, qui nous accompagnait afin d’assurer les soins nécessaires et de veiller à la sécurité de M. Houle tout au long de cette aventure », raconte Mme Dubreuil.

Mais au-delà de la préparation, de l’équipement et de la logistique, cette randonnée représente surtout quelque chose de beaucoup plus grand : « La force d’un rêve, la volonté d’un homme et la capacité d’une communauté à se mobiliser pour rendre l’impossible possible ».