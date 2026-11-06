Gaétan Houle, 81 ans, réalise son rêve…
Windsor — Gaétan Houle, résident au CHSLD de Windsor et âgé de 81 ans, avait un rêve : celui de se rendre au sommet du mont Ham, jusqu’à la croix, afin de vivre cette expérience unique malgré les défis que sa condition physique pouvait représenter.
Tout a commencé lors d’une sortie en autobus avec les loisirs dans le cadre des Courses partagées. À cette occasion, M. Houle a échangé avec Pierre-Luc Garon, un coureur, au sujet de son passé dans la région de Ham-Sud. Une simple conversation qui a fait naître une idée, ravivé un souvenir et, surtout, permis à un rêve de prendre forme.
Pour concrétiser ce projet, la technicienne en loisirs Véronique Dubreuil a entrepris les démarches nécessaires afin d’en informer la famille, de réunir les bonnes personnes et de mettre en place les conditions permettant de réaliser cette aventure en toute sécurité.
« Nous avons pu compter sur Fernand Courchesne, une référence dans le domaine de la randonnée en Joëlette, qui a généreusement mis son expertise et son équipement spécialisé à notre disposition. Nous avons également pu compter sur la présence de notre infirmière auxiliaire, Marie-Andrée Pérusse-Roy, qui nous accompagnait afin d’assurer les soins nécessaires et de veiller à la sécurité de M. Houle tout au long de cette aventure », raconte Mme Dubreuil.
Mais au-delà de la préparation, de l’équipement et de la logistique, cette randonnée représente surtout quelque chose de beaucoup plus grand : « La force d’un rêve, la volonté d’un homme et la capacité d’une communauté à se mobiliser pour rendre l’impossible possible ».
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