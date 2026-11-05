Malgré les 8856 $ collectés lors de la Guignolée des Sources, d’importants besoins subsistent

Plusieurs équipes de bénévoles ont une fois de plus bravé les intempéries d’automne au cours de la matinée du vendredi 16 octobre dernier.

Val-des-Sources — Plusieurs équipes de bénévoles ont une fois de plus bravé les intempéries d’automne au cours de la matinée du vendredi 16 octobre dernier, alors que ces derniers se trouvaient à divers points de collectes érigés près d’importantes artères de circulations sur le territoire pour les besoins de la guignolée du Centre d’action bénévole des Sources.

Organisée dans le cadre de la 25e édition de l’opération Coup de Cœur, l’activité, au profit de service de dépannage alimentaire, était présentée cette année sous la présidence d’honneur du Sergent Francis Poisson-Rioux, directeur de poste par intérim à la Sûreté du Québec de Wotton.

C’est avec beaucoup de reconnaissance que la direction du CAB des Sources souligna que cette mobilisation communautaire aura permis d’amasser une somme de 8 856 $ en contributions volontaires provenant de la grande générosité de la population des Sources et des usagers de la route circulant dans le secteur à ce moment.

Encore à 17 000 $ de son objectif

Le CAB des Sources tient à remercier chaleureusement tous les donateurs qui ont contribué au succès de la guignolée 2026, ainsi que tous celles et ceux qui ont déjà apporté leur soutien à cette 25e édition de l’Opération Coup de cœur.

« La générosité des citoyens, des entreprises et des organisations est indispensable pour assurer la continuité de ce service. », souligna Christian Boucher, directeur général de l’organisme.

Toutefois, la direction du Centre d’action bénévole des Sources souhaite lancer un appel à la solidarité, alors qu’en date de la fin du mois d’octobre, environ 28 000 $ ont été recueillis par Opération Coup de Cœur sur l’objectif des 45 000 $ nécessaires annuellement, afin de soutenir le dépannage alimentaire.

C’est donc une somme de 17 000 $ qui demeure encore à dénicher pour ajouter au thermomètre gradué virtuel de l’édition 2026. Il est important de mentionner que le CAB des Sources assume entièrement les coûts de son service de dépannage alimentaire, lequel vient en aide à une centaine de familles toutes les deux semaines.

« Derrière chaque demande de dépannage alimentaire, il y a des personnes et des familles qui vivent des moments difficiles. Nous ne pouvons pas les laisser tomber. Pour notre organisme, ce service représente une responsabilité financière importante, mais surtout un engagement envers notre communauté. Chaque don compte et nous permet de continuer à répondre aux besoins. Parce que se nourrir est un besoin essentiel, la solidarité de toute une communauté peut faire la différence. », conclut M. Boucher.

« L’organisme invite également toute personne ou entreprise souhaitant contribuer à cette campagne à le faire en se joignant au mouvement de solidarité en cours. L’objectif est on ne peut plus clair, soit réunir les sommes nécessaires afin que les personnes et familles dans le besoin de la MRC des Sources, puissent continuer à recevoir l’aide alimentaire dont elles ont besoin. »