Le Petit Bas de l’espoir poursuit son chemin…
Windsor — Décédé en mai d’un cancer, Anne Lefebvre de Windsor avait profiter de ses traitements en chimiothérapie pour concevoir le Petit Bas de l’espoir. Elle avait par la suite décidé d’en offrir à d’autres personnes vivant la même situation. Maintenant, ce sont les membres du Cercle des fermières de Windsor qui prennent la relève.
« Le Petit Bas, c’est comme un bas de Noël qu’on accroche à la cheminée. Chacun possède cinq petits élastiques sur sa ganse et on en coupe un chaque année pour marquer chaque année de rémission », raconte Lucienne Saint-Laurent-Noël, du Cercle des fermières de Windsor.
La veille de son décès, Mme Lefebvre avait demandé que le Petit Bas de l’Espoir continue à être vendu au bénéfice d’un organisme.
Ainsi, une quantité d’environ 350 unités seront mis en vente au profit du CHSLD Saint-Louis. Les gens pourront s’en procurer lors de l’exposition annuelle du Cercle des fermières de Windsor, qui se tiendra le 1er novembre, de 10 h à 16 h, au Centre régional Le Bel Âge, sur la 6e Avenue à Windsor. Le coût n’est pas établi ; les gens donnent ce qu’ils souhaitent.
Lors de l’exposition, une table sera réservée à la vente du Petit Bas de l’espoir. « C’est vraiment une bonne période si on veut s’en servir comme bas de Noël. Ils ont tous été fabriqués avec du tissu recyclé », de dire Louisette Richard, des Fermières de Windsor.
Le Petit Bas de l’espoir se veut un projet multigénérations et « zéro coût ». Pour la confection, elle s’était entourée de plusieurs bénévoles. Sa mère l’a aidé à dessiner les bas. Elle a ensuite recruté des tailleuses chez les aînés. À l’étape de retourner les bas une fois cousus, ce sont les élèves de l’école primaire Saint-Philippe qui ont pris la relève. Elle avait utilisé de vieux vêtements pour le tissu.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le comité des paniers de Noël du Club Aramis/Béton Bédard est déjà à pied d’œuvre
Val-des-Sources — L’automne vient à peine de commencer et plusieurs pensent déjà aux fêtes, et pour certains, c’est même une préoccupation qui les habite toute l’année. C’est notamment le cas pour les différents organismes qui s’affairent à apporter de l’aide alimentaire aux gens de leur communauté durant la période de ...LIRE LA SUITE
Restauration du clocher de l’église Trinity United à Danville terminée
Danville — C’est avec fierté et reconnaissance que la paroisse Danville-Asbestos Trinity United Church annonce la fin des travaux de restauration et de sécurisation du clocher de son église située au 43 de la rue Grove à Danville. Les travaux, exécutés par l’entreprise sherbrookoise spécialisée Sherbrooke Peinture Toiture du Québec, ...LIRE LA SUITE
Des partenaires du Val outillés à l’approche de proximité
Richmond — Comment faire en sorte que les services se rapprochent de la population du Val-Saint-François ? C’est le but que s’est donné environ une quarantaine de personnes issues de municipalités ainsi que du milieu communautaire et de la santé. Celles-ci ont affûté leurs pratiques lors d’une activité consacrée à l’approche de ...LIRE LA SUITE