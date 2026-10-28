Le Petit Bas de l’espoir poursuit son chemin…

Windsor — Décédé en mai d’un cancer, Anne Lefebvre de Windsor avait profiter de ses traitements en chimiothérapie pour concevoir le Petit Bas de l’espoir. Elle avait par la suite décidé d’en offrir à d’autres personnes vivant la même situation. Maintenant, ce sont les membres du Cercle des fermières de Windsor qui prennent la relève.

« Le Petit Bas, c’est comme un bas de Noël qu’on accroche à la cheminée. Chacun possède cinq petits élastiques sur sa ganse et on en coupe un chaque année pour marquer chaque année de rémission », raconte Lucienne Saint-Laurent-Noël, du Cercle des fermières de Windsor.

La veille de son décès, Mme Lefebvre avait demandé que le Petit Bas de l’Espoir continue à être vendu au bénéfice d’un organisme.

Ainsi, une quantité d’environ 350 unités seront mis en vente au profit du CHSLD Saint-Louis. Les gens pourront s’en procurer lors de l’exposition annuelle du Cercle des fermières de Windsor, qui se tiendra le 1er novembre, de 10 h à 16 h, au Centre régional Le Bel Âge, sur la 6e Avenue à Windsor. Le coût n’est pas établi ; les gens donnent ce qu’ils souhaitent.

Lors de l’exposition, une table sera réservée à la vente du Petit Bas de l’espoir. « C’est vraiment une bonne période si on veut s’en servir comme bas de Noël. Ils ont tous été fabriqués avec du tissu recyclé », de dire Louisette Richard, des Fermières de Windsor.

Le Petit Bas de l’espoir se veut un projet multigénérations et « zéro coût ». Pour la confection, elle s’était entourée de plusieurs bénévoles. Sa mère l’a aidé à dessiner les bas. Elle a ensuite recruté des tailleuses chez les aînés. À l’étape de retourner les bas une fois cousus, ce sont les élèves de l’école primaire Saint-Philippe qui ont pris la relève. Elle avait utilisé de vieux vêtements pour le tissu.