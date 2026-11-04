L’église unie Trinity de Danville commémorera le jour du Souvenir le 7 novembre

Un cérémonial officiel se déroulera dans le grand sanctuaire de l’église située au 43 de la rue Grove, le samedi 7 novembre prochain à 13 h.

Danville — Comme nous le savons, la filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne a dû cesser ses activités en 2025, après près d’un siècle d’existence et d’engagement au sein de sa communauté.

Or, ayant assuré une continuité de la commémoration du jour du Souvenir l’an dernier, l’église Unie Trinity de Danville poursuit son implication en ce sens, alors que se déroulera un cérémonial officiel dans le grand sanctuaire de l’église située au 43 de la rue Grove, le samedi 7 novembre prochain à 13 h précises.

Ainsi, l’ensemble de la population de la MRC des Sources est invité à assister à cette cérémonie, qui permettra de rassembler toutes les générations, afin d’honorer la mémoire de femmes et d’hommes militaires canadiens ayant fait le sacrifice ultime de leur vie au nom de la liberté.

« Nous nous souviendrons particulièrement de ceux qui ont perdu la vie durant les deux Grandes Guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, ainsi que lors de la guerre de Corée de 1950-1953, et pour ce qui concerne les membres des Forces armées canadiennes tombés au cours de conflits plus récents, notamment en Afghanistan.[…] Nous refusons que les noms s’effacent de notre mémoire. Nous refusons que le sacrifice de ces hommes tombe dans l’oubli. Leur courage, leur dévouement et leur sacrifice méritent notre reconnaissance, aujourd’hui comme demain. En famille, entre amis ou simplement par devoir de mémoire, prenons ensemble ce temps d’arrêt pour nous souvenir. Parce que la liberté a un prix. Parce que le souvenir est un devoir collectif. Parce qu’aucun sacrifice ne devrait être oublié. », souligna le responsable à l’animation, Guy-Charles Amnotte.