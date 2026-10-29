Une maison hantée sur la rue du Rocher à Val-Joli

Ils seront sans doute plusieurs à visiter la maison hantée installée 93, rue du Rocher, à Val-Joli.

Val-Joli — Il seront nombreux à concevoir des décorations d’Halloween le soir du 31 octobre. Ils seront sans doute plusieurs à visiter la maison hantée installée 93, rue du Rocher, à Val-Joli. Tout a été mis en place pour faire peur aux plus courageux…

Pour ce faire, une douzaine de figurants seront sur place pour animer les installations terrifiantes.

« Il y aura un centre d’accueil qui déterminera l’intensité du parcours. Nous allons leur demander s’ils souhaitent avoir peur ou extrêmement peur. Ils auront le choix. Il y aura de très jeunes enfants ; on ne peut pas faire n’importe quoi. Les visiteurs vont ensuite entrer dans la maison hantée par groupe de trois ou quatre », précise Jean-François Roy, l’instigateur du projet.

Dans un premier temps, il y a la section « cimetière » où on retrouvera des pierres tombales, des momies, des zombies. Le plancher sera enrobé d’un épais brouillard.

Puis, les visiteurs seront appelés à entrer dans la salle de démembrement. Il y aura des pieds sanglants accrochés et des mains coupées. « Il y aura de l’action », martèle M. Roy.

Finalement, la portion « sorcière » sera ouverte au public présent. Une boule de cristal magique fascinera les visiteurs à coup sûr. Des yeux vont flotter dans la marmite…

« Dans les dernières années, j’ai visité de grosses maisons hantées, dont la plus imposante en Amérique du Nord, qui est située au camping Atlantide à Saint-Calixte. Ça m’a donné des frissons et beaucoup d’émotion. C’est ça qui m’a donné le goût de me lancer dans l’aménagement de telles installations », raconte le résident de la rue du Rocher, à Val-Joli.

Il peut compter sur ses voisins pour mener à terme ce projet. « Seul, ce ne serait vraiment pas reposant. Il y a la préparation, la soirée et le rangement. C’est presque une semaine de travail », estime le propriétaire des lieux.

À la fin, les petits monstres vont sortir et une personne leur offrira des friandises.

« Nous voulons que les gens puissent s’en rappeler. Nous souhaitons que les gens aient vraiment peur. Nous voulons répéter l’expérience chaque année. Nous voulons que les visiteurs reviennent d’année en année », de dire le père de trois enfants de cinq, huit et dix ans. Je ne suis pas prêt à arrêter tout ça », termine M. Roy.