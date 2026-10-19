Le comité des paniers de Noël du Club Aramis/Béton Bédard est déjà à pied d’œuvre

Val-des-Sources — L’automne vient à peine de commencer et plusieurs pensent déjà aux fêtes, et pour certains, c’est même une préoccupation qui les habite toute l’année.

C’est notamment le cas pour les différents organismes qui s’affairent à apporter de l’aide alimentaire aux gens de leur communauté durant la période de Noël.

De ce fait, c’est exactement dans cet état d’esprit que se retrouvent les membres du comité des paniers de Noël du Club Aramis et Béton Bédard, qui s’affairent d’ores et déjà à la préparation de leur 17e édition.

C’est avec un enthousiasme toujours aussi contagieux que l’équipe se lance de nouveau dans l’aventure cette année, afin de venir complémenter une fois de plus les initiatives similaires que l’on retrouve sur le territoire des Sources, tels que les paniers de Noël des filles d’Isabelle notamment.

Rappelons que le comité des Paniers des Aramis a comme particularité de venir apporter soutien et réconfort à des personnes et familles qui se retrouvent avec un besoin soudain et/ou ponctuel occasionné par une situation trop souvent hors de leur contrôle.

Ainsi, grâce aux généreux donateurs et partenaires de commandites à la cause, ce sont plusieurs centaines de dollars en denrées alimentaires et produits d’hygiène qui seront personnellement déposés au cœur de la maisonnée des familles sélectionnées.

N’étant en mesure que de desservir un rayon limité de municipalités entourant le centre urbain de la MRC, le comité se doit d’analyser soigneusement chacune des demandes reçues et les gens peuvent faire parvenir leur demande d’aide et de soutien dès maintenant par l’entremise d’un court message mis à l’attention de l’organisme via l’adresse courriel [email protected].

À noter qu’il sera également possible, dès le début du mois de novembre prochain, d’aller déposer des denrées non périssables directement au local du Club Aramis sur les heures d’ouverture, lequel est situé au 225 du boulevard Olivier à Val-des-Sources.

Pour de plus amples informations ou encore pour contribuer à la cause, on communique avec les responsables également par le biais de l’adresse de messagerie ci-haut mentionnée