Restauration du clocher de l’église Trinity United à Danville terminée

C’est avec fierté et reconnaissance que la paroisse Danville-Asbestos Trinity United Church annonce la fin des travaux de restauration et de sécurisation du clocher de son église située au 43 de la rue Grove à Danville.

Danville — C’est avec fierté et reconnaissance que la paroisse Danville-Asbestos Trinity United Church annonce la fin des travaux de restauration et de sécurisation du clocher de son église située au 43 de la rue Grove à Danville.

Les travaux, exécutés par l’entreprise sherbrookoise spécialisée Sherbrooke Peinture Toiture du Québec, ont débuté le 29 juin 2026 et se sont terminés le 9 juillet dernier. Cette importante étape de réfection permet donc à la paroisse de poursuivre ses activités dans un bâtiment sécuritaire, en plus de s’assurer de préserver un élément important du patrimoine danvillois.

Une levée de fonds avait précédemment été mise sur pied afin de permettre la réalisation des travaux, laquelle indiquait un objectif à atteindre de l’ordre de 60 000 $ sur le thermomètre de gradation.

Comme la campagne de financement s’étend du 19 juin 2026 au 31 octobre prochain, la paroisse a procédé à une mise à jour des sommes recueillies et, jusqu’à maintenant, c’est un peu plus de 56 730 $ qui ont été amassés.

La paroisse tenue à remercier chaleureusement tous les citoyens, paroissiens, bénévoles et partenaires qui ont contribué à cette résultante collective. La campagne officielle se poursuivra jusqu’à l’échéance ci-haut mentionnée, mais il sera toutefois possible de continuer à contribuer par des dons auprès de la paroisse Danville-Asbestos Trinity United Church, afin d’aider à financer d’autres projets de rénovation, d’entretien et d’amélioration du bâtiment.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les personnes qui ont cru à l’importance de préserver notre église et qui ont contribué à notre campagne. Ce bâtiment appartient à l’histoire de Danville, mais il demeure surtout un lieu vivant pour toute la communauté », souligne la présidente du conseil d’administration, Mme Diane Perron.

Afin de poursuivre la collecte de fonds tout en créant des occasions de rassemblement, la paroisse tiendra trois événements « Thé anglais » au cours des prochains mois.

Ces événements se tiendront au sous-sol de l’Église Unie, le 24 octobre 2026 (thé de l’Halloween), le 5 décembre 2026 (sur le thème de Noël) et finalement le 13 février 2027 (thé de la Saint-Valentin).

La population est donc cordialement invitée à participer à ces rencontres conviviales et ainsi découvrir ou encore redécouvrir l’église et ses activités, des réservations préalables sont toutefois requises.

Pour contribuer à la cause ou bien obtenir davantage d’informations sur la campagne de financement, il est possible de communiquer avec la secrétaire du C.A. de l’église, Mme Danielle Pilon, au 819-839-3302.