Des partenaires du Val outillés à l’approche de proximité

Richmond — Comment faire en sorte que les services se rapprochent de la population du Val-Saint-François ? C’est le but que s’est donné environ une quarantaine de personnes issues de municipalités ainsi que du milieu communautaire et de la santé. Celles-ci ont affûté leurs pratiques lors d’une activité consacrée à l’approche de proximité, organisée par ValFamille le jeudi 24 septembre dernier à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Les objectifs de cette activité étaient de mettre en valeur les réussites de l’approche de proximité dans notre région, de connecter les partenaires pour unir nos forces et de partager nos meilleures pratiques. Le tout pour continuer à nous améliorer ensemble, au bénéfice des communautés du Val-Saint-François », fait savoir Séverine Cassier, coordonnatrice de ValFamille.

Cet atelier s’inscrit dans une volonté collective qu’ont les partenaires de la région d’inclure cette approche dans leurs pratiques et de la faire rayonner.

« L’approche de proximité permet de créer des liens de confiance qui, finalement, amènent l’aide et les services plus près de la population. Quiconque travaille auprès des enfants, des jeunes et des familles peut appliquer cette approche. Les organisations du Val-Saint-François tissent toutes ensemble une vaste toile pour faire en sorte de référer les gens aux bons endroits, en lien avec leur situation de vie », raconte Séverine Cassier.

Elle donne l’exemple de deux scénarios fictifs. Par exemple : une municipalité constate qu’un jeune adulte intoxiqué dort dans un parc et dit ne pas se trouver de logement. Ou encore la situation d’une mère immigrante qui vit de l’isolement et connaît des difficultés avec ses enfants.

« Dans ces deux cas, on se demande vers qui se tourner en premier. L’un des ateliers visait justement à faire connaître les noms des intervenantes et intervenants de proximité susceptibles d’aider concrètement des personnes qui vivraient de telles situations dans le Val. »

ValFamille relie les acteurs autour des enjeux qui concernent les enfants, les jeunes et les familles du Val-Saint-François, afin qu’ils grandissent dans des milieux leur permettant de développer leur bien-être, de réussir leur parcours éducatif et d’atteindre leur plein potentiel.