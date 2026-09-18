Danville — Le samedi 19 septembre prochain, la quatrième édition de la Journée poutine cochonne sera organisée par la Boucherie à la Ferme Le Porc des Roy en collaboration avec de nombreux partenaires, y compris les éleveurs de porcs de l’Estrie.

Cet événement thématique a pour but de recueillir des fonds pour l’organisme « au cœur des familles agricoles » qui a pour mission d’offrir des services psychosociaux de première ligne, afin de favoriser l’amélioration des conditions de vie, du bien-être et de la santé globale des producteurs agricoles et de leurs familles sur l’ensemble du territoire québécois.

L’activité, qui se déroulera de 11 h à 17 h au 70 de la route 255 Nord à Danville, permettra à la population d’encourager la levée de fonds en allant savourer une généreuse poutine au coût de 20 $, dont une partie de la somme sera directement remise à la cause en plus de voir les divers partenaires contribuer financièrement au nombre de poutines vendues.

Si bien que pour une poutine de 20 $, un total de 40 $ en remise et en dons des partenaires pourrait se voir être remis à l’ACFA. On estime à près de 1500 personnes le nombre de visiteurs annuellement lors de cette journée, pour des ventes de plus de 1000 poutines servies, c’est donc dire que, si tel est le cas, cela représenterait une somme de 40 000 $ qui serait directement remise à la cause.

Pour Stéphane Roy, copropriétaire de la Ferme Le Porc des Roy, il s’agit d’une journée des plus enrichissantes sur le plan humain et qui apporte un certain coup de pouce à l’organisme.

« C’est la quatrième année que l’on fait cette journée festive de levée de fonds pour l’ACFA. Cela nous tient évidemment très à cœur et nous avons la chance de compter sur plusieurs partenaires d’importance qui nous permettent d’aller de l’avant avec l’activité et de redonner à l’organisme. », a-t-il mentionné.

Il faut dire que les gens ne se présentent pas seulement pour manger une poutine, c’est également le moment de bénéficier de la beauté du paysage, de passer du bon temps entre amis, de profiter de la programmation offerte et de savourer les saveurs de producteurs locaux.

Il y aura un volet animation fort intéressant avec jeux gonflables pour les enfants, activité immersive virtuelle, des prestations musicales de Mark Tebow (11 h à 14 h) ainsi que de la formation Chuck’s Country Band (14 h à 17 h).

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de poutine de la région désireux de joindre l’utile à l’agréable lors de ce samedi 19 septembre prochain.