Foule record à la Fête foraine de Saint-Claude

Saint-Claude — Les organisateurs estiment à 4000 le nombre de visiteurs qui se sont présentés, le samedi 29 août dernier, à la Fête foraine de Saint-Claude. Il s’agit en fait d’une foule record.

« Cette année, tout était au rendez-vous, les gens, les belles activités, la météo. Tout était vraiment génial. C’est un succès incroyable sur toute la ligne. Nous sommes encore sur un nuage. À la municipalité, nous n’en revenons carrément pas. Tout a bien fonctionné la fin de semaine de la Fête foraine de Saint-Claude », de dire François Séguin, intervenant en loisirs et en communications à Saint-Claude, quelques heures après l’événement.

Le spectacle K-POP expérience en début d’après-midi n’est pas étranger au succès obtenu par la Fête foraine de Saint-Claude. « Il y avait du monde ; c’est fou, fou, fou. Il y en avait à gauche et à droite. C’est vraiment un grand succès. Le fait d’être le papa de deux jeunes enfants m’a permis de faire un bon choix en temps réel et de savoir ce que les jeunes aiment. Je suis à l’affût des tendances actuelles. J’ai eu un très bon flair pour ça », affirme M. Séguin.

Le tournoi de balle molle, tenu samedi et dimanche, a suscité l’intérêt du public. « C’est toujours très populaire. Organisé par Yanick Maheux, le tournoi vient se greffer à l’activité de la Fête foraine. Ça permet de bonifier les deux activités. Nous travaillons donc en collaboration », précise le responsable des communications à Saint-Claude.

Bien sûr, le gala de lutte a aussi attiré bien des gens. « Ça se tenait pour une deuxième année consécutive. Nous avons vécu un autre grand succès. Nous considérons le gala comme un spectacle de clôture en fin de journée vers 16 h. Nous estimons à 500 le nombre de personnes qui sont restées pour le gala de lutte », souligne M. Séguin, qui a pris part lui-même au gala de lutte sous le nom du patriote…

Le service d’incendie de la municipalité a ouvert ses portes à cette occasion en prenant en charge la vente de maïs. « À 14 h 30, ils ont fait une très intéressante démonstration de l’utilisation des extincteurs. Les gens présents ont apprécié », de dire M. Séguin.

Les jeux gonflables ont également été très populaires. Les artisans sur place ont attiré l’attention. « C’était une bonne raison de se déplacer à la Fête foraine de Saint-Claude », termine le responsable des loisirs et superviseur de la Fête.