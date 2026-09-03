Denis Lalonde devient le premier récipiendaire de la Médaille honorifique du député

Le député de Richmond-Arthabaska-des-Sources, Eric Lefebvre, a récemment remis la première médaille honorifique dans la catégorie « Personne d’exception » à monsieur Denis Lalonde, qui était notamment accompagné de sa conjointe et de membres de sa famille.

Val-des-Sources — La 19e édition du tournoi de golf-bénéfice au profit du Camp musical de Val-des-Sources, présenté le vendredi 21 août dernier au Club de golf de Val-des-Sources, aura également été le théâtre d’une remise honorifique d’importance.

Le député fédéral de Richmond-Arthabaska-des-Sources, Éric Lefebvre, a profité de l’occasion pour procéder à la toute première remise de la Médaille du député à Denis Lalonde. Il s’agit de la plus haute distinction de cette initiative, décernée dans la catégorie « Personne d’exception ».

« Pour une première remise de la Médaille honorifique du député, je pouvais difficilement imaginer un récipiendaire qui incarne aussi bien l’esprit de cette distinction que monsieur Lalonde. Lorsque nous regardons l’ensemble de son parcours, nous découvrons un homme qui a consacré une grande partie de sa vie aux autres, à sa communauté et particulièrement à nos jeunes. C’est un bâtisseur, un rassembleur et, surtout, un homme profondément attaché à son milieu. Aujourd’hui, c’est toute notre communauté qui lui dit… MERCI! Une communauté ne se construit pas uniquement avec des bâtiments ou des infrastructures. Elle se construit d’abord par le biais de femmes et d’hommes qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur pour les autres. Denis Lalonde est de ceux-là. Cette première Médaille honorifique est un hommage à son parcours exceptionnel, mais aussi à tout ce qu’il laisse derrière lui et à toutes les personnes qu’il a inspirées », souligna le député fédéral.

Cette nouvelle reconnaissance, mise en place par le député Éric Lefebvre, vise à souligner l’apport de citoyens dont l’engagement, le courage, la persévérance et la générosité contribuent de façon remarquable au mieux-être et au rayonnement de la communauté. Ainsi, par cette remise, M. Lefebvre a tenu à saluer le parcours remarquable d’un homme considéré comme un véritable bâtisseur pour son milieu.

Un parcours de vie engagé

Impliqué depuis l’âge de 10 ans au sein de l’Harmonie d’Asbestos, M. Lalonde a œuvré pendant plus de 40 ans au sein de cet organisme, plaçant du même coup la musique et l’épanouissement des jeunes au cœur de son engagement.

Premier président du Camp musical, il a aussi notamment contribué à la création d’une fondation offrant des bourses aux participants ainsi qu’au développement du Centre O3.

« Son engagement lui a notamment valu le prix Lescarbot, remis par le gouvernement du Canada. Monsieur Lalonde a également présidé la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et contribué à plusieurs autres initiatives dans les domaines de la musique, de l’éducation, des sports et du développement de sa communauté. »

« Monsieur Lalonde fait partie de ces personnes dont il est difficile de mesurer toute l’influence tellement sa contribution s’étend sur plusieurs décennies. De nombreux jeunes ont bénéficié, directement ou indirectement, de sa vision et de son engagement. Il n’a pas simplement participé à des projets : il a contribué à bâtir des institutions, à créer des possibilités et à ouvrir des portes pour les générations qui l’ont suivi. C’est exactement ce que signifie, pour moi, être une Personne d’exception », a poursuivi le député avant de conclure en remerciements adressés aux membres du comité de sélection pour leur implication.

Celui-ci est formé de messieurs Jean Marcotte (Victoriaville), Jean Boisvert (Val-des-Sources) et Jean-Pierre Grégoire (Warwick) ainsi que de Isabelle Deschamps (Sainte-Séraphine).