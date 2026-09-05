Deux choristes de L’Escaouette honorés par l’Assemblée nationale

Les choristes honorés, Raymond Boutet et Jeannine Boutet (au centre) posant en compagnie de quelques membres de L’Escaouette et des fondateurs de la chorale.

Val-des-Sources — Le mercredi 26 août dernier, la chorale L’Escaouette a rendu hommage à deux de ses plus fidèles choristes en les personnes de Raymond Boutet et Jeannine Boutet.

Au terme de plus de 40 ans de chant et d’implication constante au sein de L’Escaouette, monsieur et madame Boutet ont à regret décidé de mettre fin à l’aventure et l’ensemble vocal a tenu à souligner leur précieux apport.

C’est ainsi qu’ils ont reçu des mains de la présidente de L’Escaouette, Lise Hinse, un certificat de l’Assemblée nationale du Québec remis par le député de Richmond, André Bachand, afin de souligner leur importante contribution à la chorale.

Cette remise honorifique fut notamment faite en présence des fondateurs de la chorale, de la chef et des choristes, à l’occasion du souper marquant la reprise des activités annuelle de la chorale.

L’Escaouette s’est dite très heureuse de souligner ainsi la formidable contribution de deux citoyens de Val-des-Sources à la vie culturelle de leur communauté.

L’Escaouette est présente à Val-des-Sources depuis plus de 40 ans. Sa mission consiste à créer une famille musicale où la passion pour le chant unit les cœurs, égaie les âmes et favorise le bien-être physique, mental, émotionnel et social.

Composée de choristes de toute la région et au-delà, elle offre deux concerts par an à Val-des-Sources et participe parfois à des concerts spéciaux dans d’autres villes de la région. La chorale constitue un loisir abordable pour tous les amateurs de chant de la région.