Une 47e édition du Festival gourmand aussi diversifiée que rassembleuse

Val-des-Sources — Le parc Dollard de Val-des-Sources reprenait tranquillement ses allures habituelles la semaine dernière, alors que les équipes techniques s’affairaient au démantèlement des infrastructures ayant servi au Festival gourmand.

Bien qu’aucune formule ne peut rejoindre la satisfaction de 100 % des gens et qu’il soit possible d’avoir une certaine nostalgie des éditions passées, il n’en demeure pas moins que la présentation de l’édition 2026 aura su ravir les festivaliers présents. L’organisation estime à tout près de 10 000 personnes le nombre de personnes ayant visité le site au cours de la fin de semaine.

La météo favorable aura permis au comité organisateur de voir l’ensemble de la programmation se réaliser sans anicroche en ce sens.

Parmi les points forts des quatre jours de festivités, on aura tôt fait de remarquer une fois de plus la grande popularité de la soirée Bingo, la qualité des spectacles offerts fut tout aussi probante, alors que le concert de la tournée d’adieu du groupe KAÏN aura définitivement un des moments culminants de la programmation.

Ajoutons à cela les prestations dynamique et engagée des membres de Classe moyenne, David Pineau, Miss and Masters, Chloé Leclerc, ainsi que de chacune des formations en spectacles et les bases se retrouvaient bien en place pour une 47e édition tournée vers le succès.

« Nous sommes assurément toutes et tous fatigués, mais combien satisfaits du niveau de participation des gens encore une fois cette année ! », de commenter Mme Katherine Gauthier, présidente du comité organisateur. Cette dernière souligna également l’importance que revêt le festival pour les gens de la région et même au-delà.

« C’est clair que, si l’on peut parler d’édition réussie, c’est grâce à la participation et à l’implication des gens, sans eux, ce serait impossible de mettre sur pied un tel festival. Nous avons eu la chance d’avoir un coup de pouce de mère Nature pour la température et les festivaliers ont répondu présents à l’invitation lancée par l’organisation. À ce titre, j’aimerais notamment remercier chaleureusement le comité organisateur qui travaille tellement fort tout au long de l’année afin de livrer un Festival à la hauteur des attentes. Merci à nos précieux bénévoles, l’ensemble des artistes, nos généreux partenaires financiers, la ville de Val-des-Sources et surtout un immense merci au public de s’être déplacé en si grand nombre pour venir célébrer avec nous. », a-t-elle poursuivi.

La diversité des offres de styles et d’activités aura également su se révéler gagnante, alors qu’une tente country avec danse en ligne s’est intégrée parfaitement à la programmation de la fin de semaine, tout comme le retour des populaires feux d’artifice le samedi soir, les DJ et chansonniers de fin de soirée à la place de la gourmandise.

Bien entendu on ne pourrait pas appeler cela le Festival gourmand sans une offre alimentaire intéressante et c’est exactement ce qui se retrouvait sur place, avec des plats allant du spaghetti au merlu en passant par la pizza et le désormais traditionnel smoked beef.

« Le bilan complet reste encore à faire, mais nous terminons cette 47e édition avec le sourire et l’enthousiasme de voir la 48e se pointer l’an prochain, mais nous prendrons le temps de bien analyser le tout avant d’essayer de voir trop loin. », conclut avec fierté, Mme Gauthier.