Le chemin de l’espoir à la mémoire de Anne Lefebvre

La mère, la fille et le conjoint de Anne, entourés des membres de la communauté de Windsor, étaient venus se recueillir autour de l’œuvre commémorative.

Windsor — Le 8 juillet dernier, c’était le jour d’anniversaire de Anne Lefebvre, une citoyenne de Windsor décédée de 15 mai dernier.

Un groupe de citoyens s’est alors rassemblé afin d’inaugurer une œuvre collective à sa mémoire située au bout du chemin de l’Espace Sarah-Ève-Fontaine, sur la rue Saint-Georges à Windsor.

De son vivant, Anne Lefebvre avait elle-même amorcé le projet de son vivant. Louisette Richard et Nathalie Simard ont entrepris de le terminer avec l’équipe de bénévoles du groupe Les P’tits Bonheurs du Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Cette œuvre a aussi contribué à réunir toutes les personnes qui souhaitaient célébrer la vie de Anne Lefebvre et son passage dans la leur.

Le projet a été soutenu par plusieurs membres de la communauté ainsi que par l’organisme Espace Café Brisons la Glace.