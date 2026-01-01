Domtar soutient Summer Knights Read et offre de nouvelles lectures aux jeunes de Richmond

Richmond — Cet été, les jeunes de la communauté d’expression anglaise de la région de Richmond pourront repartir avec de nouvelles histoires à découvrir grâce au projet Summer Knights Read. Soutenue par un don de 500 $ de la papetière Domtar, l’initiative permettra d’offrir des romans neufs choisis pour susciter le plaisir de lire et nourrir l’imaginaire des adolescents.

Porté par la Richmond Regional High School (RRHS) en partenariat avec plusieurs organismes du milieu, Summer Knights Read aide les jeunes à maintenir leurs habitudes de lecture pendant la période estivale. En rendant des livres de qualité à la fois accessibles et attrayants, l’initiative contribue à prévenir la perte des acquis scolaires durant l’été tout en créant des occasions significatives pour les adolescents de tisser des liens avec leur communauté.

Le don de Domtar a permis l’achat de nouveaux romans en anglais destinés aux adolescents. Les participants pourront choisir parmi une variété de titres correspondant à leurs intérêts et repartir avec leurs trouvailles pour profiter pleinement de la saison estivale.

Les jeunes sont invités à se présenter au CJE Destination Carrefour, situé au 139, rue Principale Nord à Richmond, le 8 juillet prochain, de 16 h à 17 h 30, afin de choisir leurs lectures d’été. Les jeunes francophones qui souhaitent développer leur anglais par la lecture sont également les bienvenus.