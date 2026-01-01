André Bachand remet la Médaille de l’Assemblée nationale à la Fondation Claude-Durocher

Actualités-L’Étincelle — C’est avec fierté et émotion que le député de Richmond, André Bachand, a procédé dernièrement à la remise de la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec à la Fondation Claude-Durocher.

Cette distinction prestigieuse vise à reconnaître des personnes et des organismes qui, par leur engagement exceptionnel, contribuent de façon remarquable au mieux-être de la société québécoise. Par son action profondément humaine et son impact concret auprès des familles de l’Estrie, la Fondation Claude-Durocher s’est imposée comme un modèle de compassion, de solidarité et d’entraide.

« La grandeur d’une communauté ne se mesure pas uniquement à ses réussites économiques ou à ses infrastructures. Elle se mesure surtout à sa capacité de prendre soin des plus vulnérables. La Fondation Claude-Durocher nous rappelle, année après année, que la solidarité demeure l’une des plus belles forces de notre société québécoise », souligne le député de Richmond.

Depuis sa création en 2008, la Fondation vient en aide à des personnes atteintes de cancer vivant une situation financière particulièrement difficile. Chaque année, plus d’une centaine de familles reçoivent un soutien financier afin de couvrir des dépenses essentielles et de traverser cette épreuve avec un peu plus de dignité, de répit et d’espoir.

La Fondation poursuit l’héritage de Claude Durocher, qui, après avoir lui-même mené un long combat contre le cancer, a choisi de transformer son expérience en un geste durable de générosité envers les autres. Aujourd’hui encore, cette mission continue de rayonner grâce à l’implication remarquable de nombreux bénévoles, donateurs et partenaires engagés.

« Au nom de l’Assemblée nationale du Québec, je tiens à remercier tous les bénévoles, les donateurs, les partenaires ainsi que les membres de la famille Durocher, qui permettent à cette mission de continuer à faire une réelle différence dans la vie de tant de gens. Votre engagement apporte du réconfort dans des moments parmi les plus difficiles qu’une personne puisse traverser. Vous redonnez de l’espoir. Vous redonnez un peu de lumière », soutient M. Bachand.