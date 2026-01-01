Un lieu de mémoire, de transmission et de rassemblement

Windsor — Le 20 juin dernier, la Ville de Windsor a procédé à l’inauguration d’une plaque commémorative à l’Espace Sarah-Ève Fontaine afin de souligner le dixième anniversaire de son décès.

Née à Windsor, Sarah-Ève Fontaine a marqué sa communauté par sa générosité, sa joie de vivre et son engagement. Malgré les défis imposés par la fibrose kystique, elle a su inspirer son entourage par sa résilience, sa détermination et sa volonté constante de contribuer au mieux-être des autres.

La plaque installée sur le site rappelle l’héritage qu’elle nous laisse : celui d’une jeune femme qui a choisi de s’impliquer, de partager et de rassembler.

Depuis son inauguration en 2018, l’Espace Sarah-Ève Fontaine est devenu un lieu où les histoires qui façonnent Windsor peuvent être mises en valeur et transmis.

Fidèle aux valeurs d’entraide, de partage et d’engagement qui caractérisaient Sarah-Ève, cet espace accueille des expositions réalisées par les écoles, les organismes et les citoyens, créant des occasions de découvrir et de célébrer ce qui nous unit comme communauté.

Dans cet esprit, les présentoirs accueillent maintenant une exposition historique soulignant le 150e anniversaire de Windsor. À travers une ligne du temps illustrée, les visiteurs sont invités à découvrir les moments marquants, les réalisations et les personnes qui ont contribué à bâtir notre ville au fil des générations.

En réunissant le souvenir de Sarah-Ève et la mémoire collective de Windsor, cet espace nous rappelle que ce sont avant tout les personnes, leurs histoires et leur engagement qui donnent un sens à notre communauté.

La Ville de Windsor remercie les membres de la famille de Sarah-Ève Fontaine, les citoyens présents ainsi que toutes les personnes qui contribuent à faire vivre cet espace rassembleur au cœur de notre ville.