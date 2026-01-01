Campagne Biscuit sourire, 7 388 $ amassé pour le camp de jour de Richmond

Richmond - Une fois de plus cette année, la campagne de financement Biscuit sourire de Tim Hortons à Richmond a été couronnée de succès. C’est en effet plus de 7 388 $ qui seront versés au bénéfice de la Commission des loisirs de Richmond pour l’organisation du Service d’animation estival.

« Merci d’avoir fait une différence et d’avoir acheté de nombreux biscuits! Ensemble, nous avons fait une différence et soutenu localement la collectivité pour l’organisation d’activités du Service d’animation estival. Il est d’ailleurs important de souligner la participation du restaurant Tim Hortons local de Daniel Mongrain, propriétaire franchisé, ainsi que de l’ensemble de l’équipe du Tim sous la gérance de Mme Renée Boudreault. Des remerciements sont également adressés aux agents du poste de la Sureté du Québec de Richmond qui ont participé sur place, au restaurant, à la confection de ces sourires qui ont su faire toute cette différence », a tenu de souligner Jean-Martin Lavoie, directeur du service récréatif à la Ville de Richmond.

Couronnée de succès à travers tous les restaurants Tim Hortons, la campagne Biscuit sourire s’est déroulé du 27 avril au 3 mai dernier et permettra de verser la somme record de 23.3 millions $ à plus de 700 organismes caritatifs et groupes communautaires de partout au Canada et aux États-Unis.