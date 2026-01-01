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PA le prêt-à-manger nommé « Le meilleur boss » 2026 dans les Sources

durée 29 mai 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville - Le concours « Mon boss, c’est le meilleur », chapeauté par l’organisme R3USSIR, le mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative en Estrie et en collaboration avec les CJE de l’Estrie, dont Destination Carrefour, se déroulait cette année du 16 mars au 12 avril.

C’est donc au terme d’une 7e édition record, avec plus de 500 inscriptions en Estrie, que l’organisme a récemment fait connaître les lauréats 2026. Dans la MRC des Sources, la palme a été décernée à l’entreprise danvilloise, PA le prêt-à-manger et ses copropriétaires Pierre-Alain Thériault et Magalie Dubé.

Cette importante marque de reconnaissance leur revient en raison du fait que l’une de leur jeune employée et étudiante à l’école l’Escale de Val-des-Sources, Ariane Dauphin, 16 ans, ait soumis la candidature de ses patrons.

Un certificat honorifique et une oriflamme en goutte ont ainsi été remis aux entrepreneurs le vendredi 15 mai dernier, et ce, directement des mains de Lisa Champeau, responsable du mouvement « Employeurs engagés pour la réussite éducative » chez R3USSIR, et Christine Côté, intervenante jeunesse au CJE Destination Carrefour.

« Mes boss s’assurent qu’il ne soit pas démotivant d’aller travailler ; que tout se passe dans le respect, le plaisir et une bonne ambiance. » Ils font en sorte que le travail soit comme une deuxième maison, une famille, une « safe place ». Tu peux t’y confier, bien rire et surtout faire tes meilleurs souvenirs. Mes employeurs s’assurent que mes études s’accomplissent, que mon horaire ne me surcharge pas et qu’ils me donnent une bonne écoute. Ils ne sont pas seulement des employeurs, ils sont ta deuxième famille, tes confidents et même tes amis. En plus de cela, ils s’assurent de te donner les meilleures conditions de travail, comme un salaire qui est discuté chaque année, de l’argent pour les inscriptions sportives et/ou équipements sportifs, de bons rabais et surtout bien du soutien ! »

La jeune Ariane Dauphin confia fièrement : « J’ai initialement joint l’entreprise en effectuant diverses petites tâches de soutien, alors que j’étais encore âgée de 12 ans. »

« Je pense que, chez PA le prêt-à-manger, nous essayons avant tout de travailler avec des êtres humains. »

Nous comprenons que le travail ne représente pas toute la vie de nos employés : ils ont des études, une famille, des responsabilités et une vie personnelle à l’extérieur du travail. Nous essayons donc d’être à l’écoute de cette réalité et de trouver un équilibre qui soit gagnant autant pour l’employé que pour l’entreprise.

Que ce soit par la flexibilité, l’écoute ou la compréhension des différentes situations, nous voulons créer un environnement où les gens se sentent respectés et soutenus. Je crois que cette approche plus humaine fait une réelle différence dans le quotidien de notre équipe et contribue à créer un climat de travail positif et sain. » Souligna quant à lui M. Thériault.

Questionné à savoir le niveau d’importance à accorder pour un employeur afin de favoriser la conciliation études-travail et de soutenir vos étudiants employés dans leur réussite éducative, ce dernier enchaîna en soulignant notamment : « Oui, je crois que c’est très important. Comme je le dis souvent à mes employés : leur premier travail, ce sont leurs études. Leur deuxième travail, c’est chez nous. Nous comprenons qu’il y a, à travers un parcours scolaire, des périodes plus exigeantes que d’autres : les examens, les remises de travaux ou certaines sessions plus chargées. Dans ces moments-là, nous essayons de leur offrir davantage de flexibilité, afin qu’ils puissent consacrer le temps nécessaire à leur réussite scolaire. »

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