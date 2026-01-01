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Le Club quad Sherbrooke Ascot Corner veut se rapprocher de la communauté

durée 29 mai 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Stoke — En organisant un premier méchoui-bénéfice au profit des camps de jour de Stoke, les membres du Club quad Sherbrooke Ascot Corner souhaitent se rapprocher de la communauté. Pas moins de 175 personnes ont pris part à l’événement tenu le 9 mai dernier.

En fait, lors de cette activité de financement, le Club quad a réussi à amasser une somme de 15 000 $ qui sera versés à parts égales entre les camps de jour de Stoke et la Corporation de développement socio-économique de Stoke pour l’acquisition d’un module de jeu sur le site de l’ancien camps St-Pat.

« Bien sûr, avant tout, nous voulons aider la communauté. Mais aussi, nous voulons nous rapprocher de la communauté », de dire Jasmin Roy, membre du Club quad Sherbrooke Ascot Corner.

En réalité, le Club quad Sherbrooke Ascot Corner évolue sur les territoires des municipalités de Stoke, d’Ascot Corner et de Cookshire. « Nous voulons que les gens en général puissent avoir une meilleure opinion de notre Club. Ce que nous avons l’intention de faire en alternance, c’est une activité annuelle dans une de ces trois municipalités. Ainsi, nous pourrons avoir plus de possibilités de se faire connaître au sein de la population. Ça pourra être avantageux lorsque nous négocierons des droits de passage », souligne M. Roy.

Selon lui, l’argent remis aux camps de jour servira entre autres au financement des sorties de fin de saison.

« Dans ces petites municipalités, les budgets sont assez limités; ça permettra de les aider », insiste le porte-parole.

Le Club quad Sherbrooke Ascot Corner regroupe quelque 300 membres. « Nous avons 45 kilomètres de sentiers, dont 21 kilomètres à Stoke. Nous avons des ententes avec 22 propriétaires terriens avec qui nous avons des droits de passage. L’an dernier, nous avons fêté notre 40e anniversaire du Club », soutient M. Roy.

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