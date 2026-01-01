La semaine québécoise des popotes roulantes à l’honneur dans les Sources

Val-des-Sources — Les dates du 10 au 16 mai dernier marquaient la 21e édition de la semaine québécoise des popotes roulantes, tenue et organisée sous le thème « Livrer l’essentiel depuis 60 ans ».

Cet engagement collectif communautaire a notamment été une fois de plus souligné de belle façon dans la MRC des Sources par le biais d’implication de la part de plusieurs municipalités et de leurs élus.

Ce service de proximité de soutien à la communauté, chapeauté par le Centre d’action bénévole des Sources, aura livré près de 19 000 repas chauds à ses bénéficiaires au cours de la dernière année seulement.

Un menu nutritif et tout aussi diversifié qu’équilibré, comprenant soupe, repas principal et dessert, est ainsi livré à domicile par une équipe de généreux bénévoles pour la modique somme de 7 $ versé à l’organisme.

« Nous travaillons très fort pour maintenir le prix de sept dollars depuis plusieurs années, car nous sommes conscients que les coûts augmentent sans cesse pour de multiples volets dans la vie et la nourriture n’y échappe évidemment pas. Heureusement, grâce au soutien de nos partenaires, au travail inlassable de l’ensemble de notre cinquantaine de bénévoles, nous parvenons à desservir notre clientèle formée de personnes aînées, à mobilité réduite, en perte d’autonomie ou encore avec des besoins dits plus ponctuels, tels que la maladie ou des victimes d’accidents par exemple. Nous sommes vraiment fiers de la qualité des repas servis. », de commenter le Directeur général du CAB des Sources, Christian Boucher.

Ce dernier profita d’ailleurs de l’occasion pour souligner l’apport de plusieurs villes et municipalités de la MRC qui ont défrayé le coût des 140 repas répartis à travers leur territoire respectif au cours de cette semaine thématique, de même que les élus ayant également participé à la livraison des repas.